Wanna Marchi: lei e la figlia godono dell’esordio fallimentare dell’Isola

Ieri sera, come tutti gli spettatori di Canale 5 si saranno accorti, la prima puntata dell’Isola dei Famosi è durata ben poco: Alessia Marcuzzi ha dovuto infatti rinviare il tutto a questa sera, dato che una tempesta tropicale si è abbattuta sull’Isola, impedendo il normale svolgimento della diretta.

Un esordio fallimentare quindi, di cui hanno goduto, e non lo hanno certo nascosto, Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile: le due, come sappiamo, erano state scelte per far parte del cast del reality ma poi ne erano state escluse, per colpa del loro passato giudiziario.

Con un video hanno commentato il tutto: «Ho provato a vendere l’Isola – scherza la Marchi – ora provo a fare una truffa e vedrai che ci riesco». «Io ho provato a vendere i naufraghi ma mi sono tornati indietro», risponde ironica la figlia Stefania.

«Guardate, invidiate. Volete vedere che mangiamo noi? Se eravamo lì col cavolo che facevamo questa cena». Ed ancora: «La Caldonazzo e la Grimaldi? Il tempo non perdona nessuno».

Neanche la Marcuzzi sfugge alle due: «Non sa condurre, Simona era tutto un altro stile. Bravissima. Sono riusciti a distruggere anche loro».

Poi il gran finale: “E’ già finita? Domani di nuovo? Vista la cagata di oggi, la ripetono domani. Non ci credooo. Domani arriva lo tsunami […] E’ già finita? Ce l’ho fattaaaaa. Sabotata L’Isola. Mai successo. Aleeee, ooooohhh. Sai cosa vi dico? Con la Ventura non sarebbe mai successo. Lei era forte, lei ce l’avrebbe fatta. Alè cambia mestiere. Vai a casaaaa. A casaaaa. Un grande professionista sarebbe andato avanti […] Oh, abbiam fatto finire L’Isola ca**o, non ci credoooo. Gratta il sale, gratta il sale. Siamo le numero uno, voi non siete nessuno. Ora tutti i giornali: ‘Wanna Marchi e Stefania hanno bloccato L’Isola’. Abbiamo parlato con Dio, ci ha detto: ‘Avete subito un’ingiustizia e io li annego’. Marchi 1 – Isola dei Famosi 0: vaiiii […] Vi dico una cosa: quando qualcuno fa del male a noi, ha da pagà”.