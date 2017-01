Wanna Marchi, rimettersi in gioco ho bisogno di lavorare

Mentre la maggior parte del cast è ancora un mistero e i nomi si susseguono senza sosta sui social e in rete, le prime due partecipanti ufficiali all’Isola dei Famosi 2017 sono note ormai da diverse settimane: si tratta delle due ex tele imbonitrici Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Come sappiamo, le due donne hanno trascorso gli ultimi anni dietro le sbarre per “bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa a seguito di trasmissioni televisive in cui si raggiravano i telespettatori”, ma hanno finito di scontare la loro pena ed ora sono in cerca del grande riscatto, o quanto meno di una buona occasione per tornare attive in televisione.

E senza dubbio l’Isola dei Famosi rappresenta un buon trampolino, nonostante la maggior parte del pubblico sembra non abbia apprezzato la scelta della produzione, e le polemiche si sprecano.

Dal canto loro Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile spiegano a “Chi” la scelta di partecipare all’Isola dei Famosi. «Alcuni criticheranno la nostra scelta ma noi abbiamo sbagliato e pagato tutto quello che c’era da pagare. Oggi siamo due cittadine oneste e pulite che hanno bisogno di lavorare. (…) Cosa volete dalle Marchi? Abbiamo fatto nove anni e passa di carcere. Volete darci la pena di morte?».

«Io non provo risentimento verso nessuno», dice la Marchi. «Nemmeno per “Striscia la notizia”, che ha dato il via all’operazione “Tapiro di sale” su cui si è poi basata l’inchiesta giudiziaria (…) Abbiamo bisogno di raccontare chi siamo: due persone pulite e libere con tanto di passaporto e documenti in regola. Noi abbiamo pagato. Io vivo di pensione, che non arriva a 500 euro in totale, dopo oltre 40 anni di contributi versati. (…) Non auguro a nessuno di cadere all’inferno, chiedere una mano e non trovare nessuno che te la tenda. Non voglio la pietà di nessuno. Ho cercato lavoro, ma nessuno vuol dare un posto a Wanna Marchi. E poi io nasco e morirò in tv. Io e mia figlia cammineremo sempre a testa alta. Nel bene e… nel bene. Di male non c’è niente! Il male sta negli occhi di chi vuole vederlo a tutti i costi».

«Sogno di restituire una dignità a mia madre. Non voglio che la gente la ricordi prima come “la regina delle televendite”, poi come “la regina delle truffe”. Mi fa troppo male. Per questo ci mettiamo in gioco e partecipiamo all’Isola dei famosi», chiosa la figlia.