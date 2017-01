By Angela Sorrentino

Will & Grace, confermato il revival di dieci episodi

Una vera e propria manna dal cielo per i nostalgici: ancora dobbiamo riprenderci dal colpo che ci è stato inferto al cuore dal revival di Una Mamma per Amica, che è stato ufficializzato quello di Will & Grace.

Dopo le indiscrezioni, gli annunci e le smentite dei mesi scorsi, la notizia è diventata ufficiale: Will & Grace tornano sugli schermi tv con 10 nuovi episodi.

L’annuncio è stato dato dalla Nbc, che ha deciso di riproporre nella stagione 2017-2018 una delle sitcom più fortunate degli ultimi anni.

I protagonisti dei 10 nuovi episodi saranno gli stessi quattro della serie originale, andata in onda tra il 1998 e il 2006: Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally.

Torneranno anche gli ideatori Max Mutchnick e David Kohan, in qualità di showrunner e produttori esecutivi.

“Dave e io siamo assolutamente entusiasti di avere l’opportunità di scrivere ciò che Will, Grace, Jack e Karen stanno pensando nel 2017” ha dichiarato Mutchnick in un comunicato, accompagnato da un video che annuncia il ritorno della popolare sitcom vincitrice di 16 Emmy, almeno uno dei quali andato a ciascuna delle sue star.

«Siamo entusiasti che una delle commedie più intelligenti e divertenti nella storia di NBC stia tornando», ha commentato il presidente di NBC Entertainment Robert Greenblatt. «Questa serie rivoluzionaria sia per i diritti dei gay che per i commenti sociali e politici torna dove deve stare».