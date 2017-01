By Redazione

Will Smith: il figlio lancia un altro messaggio criptico

Non è la prima volta che Jaden Smith, il figlio 18enne del ben noto attore Will Smith, si lascia andare a messaggi davvero singolari.

Attraverso il suo profilo social Instagram, come rivela il Mirror, già tempo fa aveva sostenuto di esser stato per un periodo “gotico” e di vestire solo di nero, inoltre di nascondersi dal sole perché in realtà era un vampiro.

Anche questa volta Jaden ha dato il meglio di se con messaggio video davvero singolare, nel quale parla di lasciare Los Angeles dove ci sono tante persone e tante influenze negative, un monologo anche abbastanza lungo.

Oltre all’intenzione di lasciare Los Angeles, Jaden parla anche di se stesso e cerca di dare lezioni di vita dicendo: “Non cercare di essere qualcun altro, in questo periodo è difficile crearsi la vita che vorresti per te stesso, non c’è nessuno che sostiene i giovani e la loro creatività”.

Poi prosegue nel monologo confermando che nella vita nulla ha un senso, ma sembra che i fan siano abituati perché Jaden, figlio di Will Smith e di Jada Pinkett Smith, non sia nuovo a queste esternazioni e questa sorta di monologhi.

In questo caso il video mostra Jaden quasi probabilmente all’interno di un auto.