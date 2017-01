Xskate-SEG14W, lo scooter elettrico pratico e divertente

Lo scooter elettrico a due ruote XSkate-SEG14W è pratico, ecologico e divertente da guidare. Ecco come si comporta.

XSkate, una soluzione al traffico

Specialmente nelle grandi città, nei grandi centri urbani, il problema principale era ed è sempre quello: la viabilità, la mobilità, il traffico. La soluzione a tutti questi problemi potrebbe essere semplicemente quella di far funzionare bene i mezzi pubblici, ma spesso questo non basta. Oltre alla registrazione del fallimento totale del sistema trasporti, ad esempio, in una città come Roma.

Ecco che allora, visto che per andare da una parte all’altra della città a volte ci si impiegano due ore, è meglio sperimentare soluzioni alternative. La bicicletta, posto che ci siano sufficienti piste ciclabili; la moto o il motorino; la macchina piccola e quant’altro la nostra fantasia e capacità di arrangiarci ci consente in questi tempi di crisi totale.

Ma da qualche anno si vanno facendo avanti strade decisamente alternative, che forse faremo bene a prendere in considerazione sempre più. Si tratta di mezzi di locomozione semplici, pratici, ecologici, per nulla ingombranti e soprattutto reperibili a dei prezzi interessanti.

Questi mezzi di locomozione godono della possibilità di utilizzare fonti d’energia alternative come quella elettrica. Vale a dire posseggono una batteria ricaricabile a emissioni zero. Lasciamo quindi da parte benzina, gasolio, gpl, metano: dedichiamoci solo ed esclusivamente all’energia elettrica messa in campo da un accumulatore montato su questo scooter elettrico a due ruote: il fantastico Xskate.

Xskate-SEG14W, caratteristiche

Si tratta di una modalità di spostamento decisamente alternativa, sufficientemente veloce e con ottime performance, con un manubrio particolarmente ergonomico. Xskate-SEG14W è un piccolo ed economico Segway che raggiunge la ragguardevole velocità di 20 chilometri orari. Su piste ciclabili, marciapiedi e altre zone a traffico limitato, la velocità massima consentita è di 6 chilometri orari. L’età minima per condurre il veicolo è 16 anni.

Questo scooter con due ruote dà peraltro il meglio di sé in contesti privati, magari all’interno di grandi centri commerciali, dove è necessario, per gli addetti, spostarsi in continuazione e nella maniera più rapida possibile. Il mezzo è dotato anche di un’efficiente retromarcia e di un controllo dello sterzo con una bella impugnatura di pelle sul manubrio. Ovviamente, per guidarlo ci va un minimo di equilibrio, che però si acquisisce facilmente in pochissimo tempo. E’ molto più semplice che imparare ad andare in bicicletta.

Lo scooter è però abbastanza pesante, e quindi non è facilmente trasportabile, ad esempio in metropolitana o su un bus. E’ tra l’altro la batteria che pesa molto all’interno della struttura.

Come funziona

Funziona in maniera semplice. Si parte portando leggermente il manubrio in avanti, si gira spostandolo leggermente della direzione voluta e per frenare lo si tira verso sé. E’ tutta una questione di pratica: se si fa attenzione dopo qualche giorno di pratica, lo si governa in maniera spettacolare. Sul veicolo c’è un modulo Bluetooth con altoparlanti integrati per ascoltare lo smartphone in movimento.

La batteria

La batteria dovrebbe assicurare dai 40 ai 60 chilometri. Si tratta di una ricaricabile al litio da 8.800 mAh. Il ciclo di ricarica dura un paio d’ore. Lo scooter è dotato anche di ottime luci anteriori e posteriori che consentono una eccellente visibilità.

