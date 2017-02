Younger: la nuova serie tv in onda su Fox Life

Debutta oggi, 21 febbraio una nuova serie tv che andrà in onda su Fox life canale 114 di Sky si intitola Younger prodotta da Darren Star, la stessa che ha prodotto serie di successo come Beverly Hills 90210, Melrose Place e il recente Sex and the city.

Gli episodi sono in totale 47 e tratta i drammi e i problemi giovanili. Younger è basata sul romanzo della scrittrice Pamela Redmon Satran. La serie tv, come detto prima, parlerà di amori infranti e triangoli amorosi tipici dell’età della giovinezza. La storia gira su Liza, una donna di 40 anni separata e in cerca di un occupazione. La donna pur di lavorare sarà pronta a tutto anche mentire sull’età: infatti darà una svolta al suo look, rendendosi più giovanile e far credere così di avere 25 anni. La donna troverà subito un lavoro in una casa editrice molto rinomata a New York e da lì inizierà la vera avventura della sua vita.

Incontrerà così donne giovani e folli che la catapulteranno in un nuovo mondo. Al fianco di Liza ci saranno le sue amiche, Kelsey interpretata da Hilary Duff e Maggie (Debi Mazar). Il suo obiettivo ruoterà sul non farsi scoprire ma ciò non sarà molto semplice. Tra gli altri interpreti troveremo anche Dan Amboyer.