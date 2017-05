Youtube arriva la nuova interfaccia, ma piace?

By Redazione

Come molti utenti hanno avuto modo di verificare, la piattaforma di video Youtube ha attivato la nuova interfaccia grafica.

Secondo Google il nuovo “look” sarà molto lineare e dunque anche più semplice da utilizzare ma non solo, la nuova veste grafica permetterà all’utente una visualizzazione immediata così come la ricerca di contenuti che ci interessano e di eventuali canali.

Dunque interfaccia modificata con look diverso ma principalmente codice migliorato o per meglio dire “alleggerito” e dunque più fruibile da parte dell’utente, ricerca molto rapida e soprattutto immediata e riproduzione dei video praticamente velocissima.

L’aspetto grafico si differenzia con un doppio look bianco, molto semplice, ovviamente con scritte nere, opposta invece la seconda versione “modalità scuro” con scritte bianche che teoricamente agevolano la lettura.

In realtà la “modalità scuro” viene definita particolarmente adatta alla visione notturna e soprattutto la possibilità dell’eliminazione dei riflessi per godere appieno la qualità dei video, che sulla piattaforma Youtube sono presenti anche in HD.