Zelig chiude: non ci sarà una prossima edizione

La puntata di stasera purtroppo sarà l’ultima: giunge al termine l’appuntamento con Zelig Event, che nel corso di 4 puntate ha celebrato i 20 anni di attività del laboratorio della risata.

Con la quarta e ultima puntata della versione ‘Event 2016’, in onda il 22 dicembre su Canale 5, “completiamo un entusiasmante viaggio che è durato 20 anni” hanno raccontato all’Ansa Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, autori storici del programma.

“Si tratta di un arrivederci, perché se chiude ‘Zelig 1.0’ è per lasciare spazio alla fantasia e all’energia per continuare con altri progetti, che proprio di questa esperienza ventennale di Zelig faranno tesoro” – hanno aggiunto ancora – “Con emozione ripercorriamo un viaggio bellissimo che abbiamo condotto portando a teatro quasi 700 mila persone, proponendo più di 300 di puntate in seconda e poi in prima serata, in totale, e a parte le repliche, oltre 500 ore di trasmissione, attraverso le due reti Mediaset di Italia 1 e Canale 5”.

Zelig è andato in onda dal 1997 al 2003 su Italia 1, mentre dal 2003 (con una pausa nel 2015), su Canale 5. Dopo numerose edizioni in uno ‘studio-tendone’ di Milano, dal 2007 al 2012 Zelig si è spostato al Teatro degli Arcimboldi.

La conduzione dell’ultima puntata è affidata a Michelle Hunziker e Christian De Sica. Ospiti della serata Luciano Ligabue che torna sul palco come 20 anni fa con un’esibizione del suo ultimo successo Made in Italy, ed Enrico Brignano che si unisce a Marta e Gianluca per un inedito speed date.

Infine, tutti i comici saliranno sul palco per un saluto corale al pubblico di Zelig.