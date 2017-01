Zooey Deschanel dolce attesa per il suo secondo figlio

Lei è famosa soprattutto per la serie tv New Girl, ma anche la sua carriera cinematografica è degna di nota con pellicole come “E venne il giorno” o “Rock The Kasbah”, Zooey Deschanel insomma è felice e lo è ancora di più per la sua vita privata.

Il matrimonio con Jacob Pechenik va a gonfie vele e dopo la nascita della prima figlia Elsie Otter, la bravissima e simpaticissima attrice ora è in attesa di un altro bebè, lo rivela il Mirror e conferma che proprio sul set della serie “New Girl” Zooey si presenta da un po’ con un bel pancione in bella vista.

C’è da dire che non ha perso tempo Zooey, visto che la loro prima figlia ha solo 18 mesi, adesso i fan si chiedono quale sarà il nome del nuovo nascituro, visto che l’attrice sembra amare molto i nomi diciamo “particolari”, basti pensare al secondo nome “Otter” della primogenita che è legato praticamente al nome della lontra.

Ma d’altronde la stessa attrice ha scherzato più volte sostenendo: “Abbiamo scoperto che io e mio marito avevamo un amore reciproco per le lontre, in certo senso siamo tutti mammiferi”.