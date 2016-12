Zsa Zsa Gabor la stella di Hollywood morta a 99 anni

Ben sessant’anni di carriera lei era Zsa Zsa Gabor, attrice e interprete con un suo particolare stile di recitazione si è spenta a 99 anni.

La Gabor era conosciutissima non solo per le sue interpretazioni sul set ma anche, e soprattutto, per il suo carattere molto eccentrico, le sue particolari “uscite” in pubblico e anche per i suoi ben nove mariti, per soli due mesi l’attrice non è riuscita a varcare la soglia dei 100 anni.

Ex Miss Ungheria, Zsa Zsa Gabor negli ultimi anni ha dovuto lottare con molti problemi fisici, una caduta nel 2010 e un precedente incidente nel 2002, l’avevano poi costretta sulla sedia a rotelle, successivamente colpita anche da un ictus.

Tra le sue interpretazioni si può ricordare “L’infernale Quinlan” per la regia di Orson Welles, i “Il circo a tre piste”, ma anche “Venere in pigiama” e le sue ultime apparizioni per il grande schermo con “A Beverly Hills signori si diventa” del 1993.

L’ultimo intervento per la sostituzione dell’anca, le aveva portato delle successive problematiche che avevano portato i medici all’amputazione della gamba destra per una cancrena, l’attrice fino alla fine ha continuato a lottare, da poco tempo aveva festeggiato proprio i 60 anni di carriera.