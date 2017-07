“‘The eyes never lie“. Perché alla fine sta tutto negli occhi. E i nostri non hanno mai mentito, soprattutto oggi.

Due mesi fa, dissi a Marco: “Vedremo i nostri pregi e i nostri difetti e se saremo fortunati li sceglieremo entrambi”. Ci siamo scelti, con tante aspettative e tanta voglia di viverci, ma dopo tutto, non siamo stati così fortunati. Perché a volte i sentimenti non bastano, subentrano tanti altri fattori sia esterni che interni alla coppia. Due persone passionali come noi, sono passionali sempre, nel bene e nel male. E certamente la lontananza, lo studio per me (con annessa vita universitaria) e il lavoro per Marco, non ci hanno aiutato. Resta il fatto che prima di essere una coppia che si lascia, siamo Federica e Marco che si sono scelti e non rinneghiamo neanche per un secondo tutto quello che c’è stato tra di noi, anzi. Le parole ora sono superflue‘”, con queste parole, estremamente sentite, la scorsa settimana, Federica Benincà aveva comunicato al mondo di essere tornata single.

Federica, negli studi di Uomini e Donne, era stata, meno di un paio di mesi fa, la scelta del tronista Marco Cartasegna, ma a quanto pare la loro storia non ha retto all’impatto con la vita quotidiana.

Se in queste parole si legge tutta la tristezza della ragazza, pare che il bel tronista abbia affrontato la rottura in ben altra maniera: il gossip lo vuole infatti già accanto ad una nuova fiamma, e mica una ragazza qualsiasi.

In queste ore stanno girando su internet alcune foto di Marco Cartasegna e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, impegnati a darsi un bacio molto appassionato.

Se nei giorni scorsi, alcuni like e alcune foto pubblicate su Instagram Stories da entrambi avevano sollevato il dubbio su un presunto flirt tra i due, a confermare tutto ci ha pensato il settimanale Spy che ha pubblicato le foto dei baci roventi che si sono scambiati a Milano.

Come segnalato peròdal blog IlVicolodelleNews.it, Marco Cartasegna, giusto qualche ore fa, dopo essere stato attaccato duramente dalle fan della sua ex Federica, è sbottato sui social.

Difatti, come riportato dal famoso blog, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato e poi cancellato un video direttamente sulla sua pagina personale del noto social network Instagram, spiegando che Valentina Allegri non sarebbe la sua fidanzata, ma solo un’amica.

Sarà davvero così? Come di consueto saranno i prossimi gossip a dircelo.