Tina Cipollari, estate separata da suo marito Kikò

Da mesi ormai si mormorava di una loro crisi, sempre smentita, ma si sa che quando il gossip indugia qualcosa di vero c’è sempre.

Ed infatti, alla fine, Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha dovuto ammettere di essere in crisi con suo marito, Kikò Nalli, hair stylist che nei mesi scorsi ha fatto parlare di se per aver abbandonato la trasmissione di Caterina Balivo “Detto Fatto” ed essere migrato alla Mediaset, nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.

Intervista dal settimanale ‘Nuovo Tv’, la Cipollari ha dichiarato infatti di aver deciso di prendersi una paura di riflessione.

Tina e Kikò, che si sono conosciuti proprio nel dating show di Maria De Filippi, sono uniti dall’ormai lontano 2002. Dopo il matrimonio, celebrato tre anni dopo l’incontro, sono nati tre figli maschi, Mattias, Francesco e Gianluca.

L’opinionista di Uomini e Donne si è lasciata andare a confidenze sui rapporti con l’ex hairstylist di Detto Fatto: “Direi che ho quattro figli, visto che mio marito è il più bambino di tutti: quell’uomo non è mai cresciuto. Come padre è fantastico: mi dà una grande mano. Come marito invece è proprio una tragedia”.

Non è la prima volta che Tina e Chicco si trovano in una situazione simile. Già in passato sono trapelate sul web e sui social diverse indiscrezioni riguardanti una possibile crisi tra la Cipollari e suo marito: alla fine, però, i due avevano sempre smentito queste voci, confermando che il loro matrimonio proseguiva nel migliore dei modi.

La crisi stavolta è confermata anche nell’ultimo post sibillino pubblicato dall’hair stylist sul suo profilo. “Respiro il mare da sempre, l’unica cosa che mi fa stare sereno… Solo chi è nato sul mare sa capire”, scrive a corredo di una foto postata da una località in cui sta trascorrendo le vacanze.

Tina con i suoi tre bambini è invece in crociera, in attesa di tornare negli studi di Uomini e Donne per iniziare le registrazioni, e chissà che non abbia anche qualche altra sorpresa professionale in serbo per i suoi fans, dato che è stata apprezzatissima anche come protagonista di Pechino Express ed opinionista di Selfie.