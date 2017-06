Adriana Volpe e il tweet sibillino per Manila Nazzaro

“In questi giorni si è scritto molto su di me facendomi passare, spesso, per raccomandata. Si dice che mi sarebbe stata affidata la conduzione de I fatti vostri al posto di Adriana Volpe. E’ arrivato il momento di fare chiarezza. In questo momento, nonostante un anno lavorativo bellissimo, non sono stata ricollocata e un’altra persona ha preso il mio posto. Sono fiduciosa e voglio sperare che dipenda solo dal fatto che è appena stato nominato il nuovo direttore generale”, così Manila Nazzaro aveva dichiarato stizzita qualche giorno fa in un’intervista a Oggi.

Come vi abbiamo raccontato anche noi nelle scorse ore, Adriana Volpe, “licenziata” da I Fatti Vostri dove ha lavorato da anni, è riuscita ad ottenere la conduzione di Mezzogiorno in Famiglia, trasmissione che lo scorso anno è stata condotta appunto dalla Nazzaro.

E la conduttrice si era spinta ancora oltre con un’accusa precisa a viale Mazzini: “Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte quando è stata ‘maltrattata’ da Giancarlo Magalli. Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. E’ una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io”.

La Volpe però non ci sta a subire in silenzio e ha risposto direttamente dal suo profilo personale Twitter, scrivendo: “Hai ragione non c’è meritocrazia ! Se un anno di conduzione in studio viene paragonato a vent’anni di lavoro”.

Dopo aver ottenuto, anche se con merito, il posto di una collega, non era forse meglio evitare un tweet tanto velenoso?

Intanto, intervistata dal Corriere della Sera, la Volpe ha espresso tutta la sua emozione per la nuova avventura. “Sono felicissima – dice – perché volto pagina, guardo avanti. Scrivo un nuovo capitolo anche perché inizia una nuova avventura con un conduttore che stimo tantissimo. Siamo amici da tanti anni. E’ una persona perbene è un conduttore bravo, dinamico, generoso. Sono felicissima. E poi è bello come il sole”.

“Le mancherà Magalli?”, chiede il giornalista. “Non credo che mi mancherà – conclude Adriana -. Chissà se lui sentirà mai la mia mancanza. Che sia croce e delizia?”.