Al Bano, nuovi problemi di salute per l’artista

Lui ce la sta mettendo tutta per accontentare i suoi fans e continuare a cantare in giro per il mondo, ma nell’ultimo anno i problemi di salute lo hanno costretto a diversi stop, ed anche in queste ore una nuova complicanza lo ha costretto ad annullare diversi live.

Dopo i due infarti dello scorso mese di Dicembre, durante le prove del concerto di Natale a Roma, e il malore di Marzo, di ritorno a Cellino San Marco, da una serata nelle Marche, Al Bano deve nuovamente sospendere la sua tournée per un problema alle corde vocali.

Nello specifico, causa di un edema alla corda vocale destra, sono stati annullati temporaneamente i suoi concerti, dopo un abbassamento di voce dei giorni scorsi.

Il cantante di Cellino San Marco – spiega Novella2000 – avrebbe dovuto esibirsi in Slovenia al Hotel di Nova Gorica e poi al Perla Casinò. Comunque, l’ufficio stampa ha fatto sapere ai media che la sospensione dei concerti è temporanea.

L’annullamento dei concerti è stato disposto per precauzione, nonostante la voce dell’artista si già tornata in perfette condizioni. Gli organizzatori ne hanno dato notizia in un comunicato in cui è specificato che i biglietti saranno rimborsati sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

I nuovi problemi di salute per il cantante arrivano dopo le clamorose indiscrezioni su un suo presunto matrimonio a Minsk in Bielorussia con la compagna Loredana Lecciso, notizia che lo stesso artista ha voluto subito smentire, definendola una “bufala di mezza estate”.

Ma proprio in queste ore il settimanale Oggi ha svelato che la Lecciso ha formalizzato nei mesi scorsi il suo divorzio dall’ex marito Fabio Cazzato: non ci sono quindi più ostacoli burocratici al «Sì» con Al Bano annunciato dai due proprio sul settimanale di Rcs quattro anni fa.

Sorge però un ultimo dubbio: Al Bano e Romina Power in tanti anni di separazione hanno ufficializzato tutto con un divorzio? Di certo resteranno sposati dinanzi a Dio per tutta la vita, come Romina ha lasciato intendere dicendo che il cantante sarà suo marito per sempre.