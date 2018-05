Albano Carrisi e Romina Power si risposano?

Una notizia bomba che potrebbe far avverare i sogni di molti fan della coppia: stiamo parlando di Romina Power e Albano Carrisi, che potrebbero convolare a giuste nozze di nuovo. Dopo 48 anni potrebbero ritrovarsi uno davanti all’altra pronunciando nuovamente il fatidico sì.

Potrebbe essere stato il lavoro che li ha riavvicinati ma anche la nascita del nipotino Kay, figlio di Cristel e del marito Davor Luksic. La coppia sta riassaporando l’armonia che li ha resi una coppia perfetta sia per quanto riguarda il lavoro sia come coniugi veri e propri, i due però non lasciano trapelare nulla creando quella curiosità legittima nei fan.

Al Bano e Romina sembra siano tornati indietro nel tempo quando tutto era un idillio amoroso: 4 figli, ricchezza e successo smisurati. Purtroppo per loro il destino non è stato clemente e il dolore per la perdita della loro figlia Ylenia ha forse contribuito a farli allontanare, la coppia ha attraversato anni molto complicati vissuti tra tribunali e accuse al veleno.

Tutto ciò fino a 5 anni fa quando un imprenditore russo amico di entrambi ha convinto l’ormai ex coppia a festeggiare i 70 anni di Albano: ed è così che Romina è apparsa nuovamente al fianco di Albano salendo sul palco del Crocus City Hall di Mosca. Da lì è ripartito tutto: infatti la coppia si è ricomposta artisticamente parlando esibendosi anche ad Atlantic City, alle Cascate del Niagara, in Spagna, in Germania e in molti altri luoghi dove hanno trovato un pubblico caloroso.

Nel frattempo Al Bano sigla la fine della sua storia con Loredana Lecciso, ritornata a Lecce. La donna ha dichiarato che non è stata Romina a far naufragare il loro rapporto ma sicuramente è stata una delle tante cause.

Ed ecco che siamo giunti alla fine: Al Bano e Romina potrebbero ricongiungersi e pronunciare un sì tanto atteso dai fan della coppia e non solo. Anche i loro figli sarebbero più che felici di vedere i propri genitori di nuovo insieme.