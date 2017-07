Alessia Marcuzzi, altro che crisi con suo marito Paolo

Il prossimo autunno Alessia Marcuzzi sarà al timone dell’Isola dei Famosi, e stando alle prime indiscrezioni, ci saranno una miriade di novità in arrivo per uno dei format più amati e seguiti della televisione italiana.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi partirà a gennaio 2018 e l’unica certezza è proprio la conduzione di Alessia Marcuzzi, che è stata riconfermata per il quarto anno consecutivo: dunque nessun ritorno di Simona Ventura.

Cambieranno però opinionista e inviato. Addio Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini: stando ad alcuni pettegolezzi riportati dal settimanale Oggi entreranno nel format Mara Venier e lo speaker Fabio De Vivo.

Secondo quanto fa sapere la rivista Nuovo Tv sarebbero tanti e diversi i probabili nuovi naufraghi dell’Isola di Mediaset. Tra questi spiccano due volti molto amati di Uomini e Donne: Gemma e Giorgio del Trono Over. Ma si fanno anche i nomi dell’ex velina Costanza Caracciolo, della moglie di Amadeus Giovanna Civitillo e del cantante lanciato da Amici Alessio Bernabei. Non solo: ci sarebbe spazio pure per il fashion blogger Mariano Di Vaio, l’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani e l’ex calciatore Fabio Galante.

“Comincerò a lavorare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi a settembre” ha fatto sapere Alessia che intanto si gode le vacanze, ma non troppo serenamente, stando agli ultimi gossip.

Secondo il settimanale Spy, non navigherebbe infatti in buone acque l’estate di Alessia e il marito Paolo Calabresi Marconi. Pare che il produttore e la conduttrice, attualmente in vacanza a Riccione, stiano attraversando un momento di crisi.

La rivista racconta come i due stanno tentando di ricucire il rapporto concedendosi qualche viaggio in giro per l’Europa. Secondo la nuova rivista ideata da Alfonso Signorini, Paolo, dopo tre anni di matrimonio, desidererebbe diventare padre, ma Alessia non si sentirebbe ancora pronta.

Dal canto suo Alessia ha risposto via social con delle immagini inequivocabili. Una foto, ad esempio, immortala la Marcuzzi abbracciata a Paolo dopo una sessione di running per la capitale. Stesso giorno, stessa coppia: questa volta la conduttrice tv e il marito passeggiano per le vie di Roma in versione casual-chic e si tengono per mano. Lei scrive: “Io e te” accompagnando la didascalia con un cuoricino e nella foto successiva aggiunge l’hashtag “loveisintheair”.

Poi altri scatti, al mare ed in città, per zittire qualsiasi pettegolezzo: a due anni dal matrimonio, i due sono più felici che mai e pronti a ricaricare le batterie, in vista di un nuovo, intenso, anno di lavoro.