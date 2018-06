Alina Morse inventa i lecca lecca salutari e diventa milionaria

La storia dell’imprenditore tredicenne che ha un profitto di 1,5 milioni di sterline.

Questa è la storia di Alina Morse che ha iniziato il suo business “salutare” dei lecca-lecca quando aveva solo sette anni ed ora è una milionaria. Normalmente quando hai sette anni dovresti giocare con i giocattoli ma non era questo il caso di Alina Morse che ha praticamente “progettato” la sua attività già allora, l’attività dei lecca-lecca “sani” ed in sei anni si prevede di realizzare profitti per un milione e mezzo di sterline in un solo anno.

L’imprenditrice del Michigan, negli Stati Uniti, che ora ha 13 anni, ha iniziato il progetto con suo padre nel 2012, dopo che lei stessa aveva chiesto al genitore perché non c’erano caramelle in vendita che andavano bene anche per i suoi denti.

L’idea iniziale cominciò così a decollare dalla ragazzina che utilizzò i suoi risparmi, 7.500 dollari, che comprendevano tutti i regali fatti nel corso degli anni per i suoi compleanni, oggi la sua attività, ovvero il suo business, che si è sviluppato ad altissimi livelli, si chiama “Zollipops” e lei si divide tra scuola, compiti e l’attività di imprenditrice.

“Vado a scuola a tempo pieno e la scuola viene per prima, ma dopo la scuola ho diviso il mio tempo è diviso in un terzo“, ha detto a FOX Business .”Un terzo è per fare i compiti, un terzo è per la mia passione di ballerina e un terzo per lavorare nel business.”

Gli Zollipops, ovvero dei lecca-lecca sani che non fanno male ai denti, sono stati chiamati così dalla sua sorellina piccola che non riusciva a pronunciarli correttamente, sono fatti con xilitolo ed eritritolo, dolcificanti senza zucchero naturali, come conferma la stessa Alina, servono anche ad aumentare il pH in bocca e rafforzare lo smalto dei denti, qualcosa che ha sviluppato dopo aver fatto ricerche con il suo dentista e igienista.

Ci sono voluti due anni per sviluppare il progetto che non è partito fino al 2014 quando i lecca-lecca sono arrivati sul mercato, ora si può acquistare una confezione in grandi catene come Walmart, Kroger, Whole Foods e Amazon per circa 4 dollari. Alina è anche cresciuta e ha iniziato a produrre dolci bolliti chiamati Zolli Drops e Zaffi Taffy, una sorta di tipico dolce americano simile al caramello.

Il 10% dei profitti di Zollipops è destinato al sostegno dei benefici per la salute orale nelle scuole attraverso l’iniziativa One Million Smiles dell’azienda, perchè come lei stesso ammette solo perché è una milionaria, non significa che voglia saltare l’università e poi aggiunge: “Beh, voglio assolutamente andare al college e finire la mia formazione perché, sebbene io stia guadagnando molto adesso possedere una società, continuo a non sapere tutto“.

“Voglio essere sicura di sapere tutto così che, quando sarò più grande, forse riuscirò ad avviare altre società“.

foto@Instagram