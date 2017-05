Amazon, i nuovi tablet Fire 7 e Fire HD 8 disponibili in preordine

Design rinnovato e prezzo sempre concorrenziale per i nuovi tablet di Amazon Fire 7 e Fire HD 8, già in preordine sul sito del colosso dell’eCommerce con spedizioni a partire dal 7 giugno.

Fire 7 e Fire HD 8, i nuovi tablet targati Amazon, sono disponibili in pre-ordine dal 17 maggio. Le spedizioni inizieranno il 6 giugno prossimo.

Seppure con caratteristiche e dimensioni diverse, i due tablet sono diventati entrambi più leggeri e sottili pur mantenendo inalterata robustezza e sicurezza.

Amazon con questi due dispositivi sfida il mercato dei tablet che, notoriamente, sta vivendo un momento di crisi.

Non è un mistero per nessuno, infatti, che il mercato mondiale ha avuto un calo del 8,5% su base annua: siamo al decimo trimestre consecutivo in calo.

Così il colosso statunitense prova a risollevare le vendite puntando sul rinnovamento dei due dispositivi che sono entrati di diritto nella rosa dei tablet più venduti del 2016.

A spiegare il perché del rilancio dei Fire è Kevin Keith, General Manager dei tablet: “Pensiamo che le persone desiderino sempre di più dai loro tablet: un hardware migliore, un numero maggiore di funzioni e l’accesso a tanti contenuti interessanti, mantenendo però un prezzo contenuto. I nuovi Fire sono prodotti di grande valore con costi accessibili, e crediamo che i nostri clienti li apprezzeranno”.

Ma guardiamo un po’ meglio da vicino questi due nuovi gioiellini proposti da Amazon.

Fire 7, caratteristiche e prezzo

Fire 7 pesa solo 295 grammi e misura 192 x 115 x 10,6 millimetri, perciò è molto più sottile e leggero rispetto alla precedente versione. Sfoggia un display da 7 pollici (1.024 x 600 pixel).

A bordo troviamo una CPU Quad-core a 1,3 GHz, una RAM da 1 GB. La memoria interna è 8/16 GB espandibile (disponibili 4,5 e 11,6 GB rispettivamente).

Il comparto multimedia consta di una fotocamera posteriore da 2 megapixel (registrazione video 720p), e una fotocamera frontale VGA. Il sistema operativo è Fire OS. La batteria ha una durata di 12 ore

Il prezzo è di 69,99 euro. Per i primi clienti Amazon Prime è previsto uno sconto di 15 euro.

Fire HD 8, Caratteristiche Tecniche e prezzo

Il Fire HD 8 è un tablet di categoria superiore e non solo per le dimensioni (214 x 128 x 9,7 millimetri), o il peso (369 grammi).

Il suo display misura 8 pollici (1.280 x 800 pixel) e può contare su una CPU Quad-core a 1,3 GHz e una RAM da 1,5 GB.

La memoria interna è 16/ 32 GB espandibile (disponibili 11,1 e 25,3 GB rispettivamente).

La fotocamera posteriore è da 2 megapixel (registrazione video 720p), mentre la frontale è VGA. Connettività Wi-Fi dual-band e sistema operativo Fire OS. lAnche per il Fire HD 8 la batteria ha una durata di 12 ore.

Il tablet Fire HD 8 è disponibile in preordine su Amazon Italia al prezzo di 109.99 euro e sarà in offerta per i clienti Prime per un periodo limitato a partire da 89.99 euro.