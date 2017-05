Amici, trepidante attesa per la finale di sabato

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi non ha certo lesinato polemiche e colpi di scena: dall’abbandono di Morgan al ritorno di Emma Marrone, dagli incredibili ospiti speciali alle eliminazioni inaspettate dei favoriti, queste puntate serali sono scivolate vie con una buona media di audience, ed ora non resta che incoronare il vincitore.

A differenza delle scorse settimane non si è registrata nessuna puntata per la settimana successiva, quindi la finale che andrà in onda Sabato 27 Maggio sarà rigorosamente in diretta come ogni anno, e lascerà in mano al pubblico da casa il responso finale, attraverso il televoto e i vari meccanismi di preferenza esprimibili attraverso il web.

Non dovrebbero essere presenti in studio degli ospiti di richiamo nazionale e internazionale: nelle finali delle precedenti stagioni, infatti, Maria De Filippi ha messo al centro della serata finale solo ed esclusivamente i concorrenti della squadra bianca e blu che erano riusciti ad accedere all’ultimo step del programma.

Dal bianco e blu delle loro divise, i ragazzi ora indossano tutti la felpa nera con scritta argento appositamente realizzata in vista della finale. I finalisti sono due cantanti e due ballerini e nel giorno della tanto attesa ultima puntata si decreterà oltre al vincitore di Amici 2017 anche il vincitore del circuito ballo.

Sono Andreas Muller, Federica Carta, Sebastian Melo Taveira e Riccardo Marcuzzo i finalisti di questa edizione di Amici 2017.

“Non voglio dire niente, aspettiamo”, ha commentato Andreas subito dopo aver saputo di aver conquistato la finale del talent di Canale 5. “Sono felicissimo”, ha detto invece Sebastian.

In queste ore sul web e sui social impazzano i pronostici circa il nome del possibile trionfatore di sabato 27 maggio: in testa alla classifica social del momento spunta il nome di Riccardo, il concorrente della squadra blu che è riuscito a conquistare il pubblico del programma di Canale 5 con i suoi primi singoli inediti.

Nel corso del serale, Riccardo ha fatto ottimi progressi testimoniati anche dai commenti del giudici e del pubblico stesso, e persino a detta degli esperti, maturando ed evolvendo la sua personalità vocale, ritenuta in ampio miglioramento rispetto alla fase pre-serale.