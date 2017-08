Andrea Pace, la leucemia ha stroncato il giovane Master Chef

Nei giorni scorsi anche noi vi abbiamo dato la tristissima notizia: si è spento a 17 anni Andrea Pace, concorrente della prima edizione di “Junior Masterchef”, che si classificò terzo nel 2014.

A darne notizia per primo Masterchef Italia su Facebook: “Ci ha lasciato il giovane Andrea P., uno dei concorrenti della prima stagione di #JuniorMasterChefIt. Nel ricordarlo, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia”.

Nelle prime ore si era sperato che fosse una bufala, uno scherzo macabro, ma purtroppo la conferma era arrivata anche dalla sorella di Andrea, Ludovica, che aveva postato sul suo profilo Facebook una lunga e commovente lettera d’addio: “Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato. Sono tre giorni che non ci sei più e ancora non ci credo, non riesco a pensare alla mia, alla nostra vita senza di te, egoisticamente sarei voluta morire con te”.

Se nei primi giorni le ragioni del decesso erano rimaste oscure, in queste ore è di nuovo la sorella ad intervenire, per spiegare che il fratello era ammalato di leucemia.

Ludovica ha ripercorso le sofferenze che il fratello ha dovuto sopportare per quella leucemia che lo aveva colpito a soli 14 mesi: «Nel 2005 ha fatto un trapianto. Nei dieci anni dopo ha vissuto dieci righe sopra tutti gli altri, compatibilmente con i controlli. Poi ha avuto un problema successivo alle cure e una serie di ricadute».

L’ultimo anno lo ha vissuto sulla sedia a rotelle, «sempre cercando di nascondere il suo male e cercando di fare più cose possibili».

«Era così, allegro come lo vedevate in televisione. Era sempre in giro, con amici, parenti. Non era mai solo e non riuscivi mai a fermarlo», aggiunge

Purtroppo non c’è stato il lieto fine: «Abbiamo festeggiato il suo compleanno il 7. Lui stava bene. Poi il 12 è morto».