Angelina Jolie parla della sua vita dopo Brad

Angelina Jolie, dopo un lungo silenzio durato dieci mesi, ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo il divorzio da Brad Pitt.

L’attrice ha raccontato dei cambiamenti che hanno coinvolto lei e i suoi sei figli in questi ultimi mesi e di come la loro vita sia cambiata a partire dalla casa dove vivono.

Angelina e i suoi figli si sono trasferiti in una nuova casa di oltre mille metri quadri a Loz Feliz, dimora appartenuta alla regista Cecil B. DeMille.

L’ex moglie di Brad Pitt ha parlato di come i figli hanno reagito alla separazione e di come da ragazza ha vissuto lei il divorzio dei suoi genitori: “I ragazzi sono stati molto coraggiosi” ed ha aggiunto: “Da piccola sono sempre stata molto preoccupata per mia madre. Non volevo che i miei figli si preoccupassero per me. Penso che sia molto importante piangere sotto la doccia e non di fronte a loro. Devono sapere che tutto andrà bene anche quando noi non ne siamo sicuri”.

In questi mesi ha deciso di allontanarsi dal lavoro e dedicarsi interamente alla famiglia, come lei stessa ha dichiarato: “Oggi penso solo a preparare la colazione giusta e a tenere in ordine la casa. Questa è la mia passione. Su richiesta dei miei figli, seguo un corso di cucina. Prima di andare a dormire, ogni notte, penso: Ho fatto un ottimo lavoro come mamma oggi o potevo fare di meglio?”.

In questi mesi, per amore dei suoi figli, si è riavvicinata anche al padre, l’attore Jon Voight, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto. Di lui ha detto: “È stato molto bravo a capire che in questo momento avessero grande bisogno di un nonno”.

Sono migliorati anche i rapporti con il suo ex marito e di Brad ha dichiarato: “Ci interessiamo l’uno dell’altro e della nostra famiglia. E lavoriamo entrambi allo stesso obiettivo”.