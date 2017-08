Anna Tatangelo, un reality nel suo prossimo futuro professionale

Se vi state chiedendo che ne è stato di Anna Tatangelo e di Gigi D’Alessio, la risposta non è affatto semplice: se professionalmente questo sembra un buon momento per entrambi, sulla vita privata non ci sono buone nuove.

I due cantanti, attraverso un comunicato Ansa, qualche settimana fa hanno ufficializzato la loro crisi, salvo poi chiedere privacy e rispetto, chiedendo ai fans di non chiedere spiegazioni sulla crisi che li ha travolti.

Solo due sere fa i due hanno partecipato come ospiti canori al programma di Rai1 ‘Napoli prima e dopo 2017’: che senso ha scegliere di essere ospiti sul medesimo palco?

E se la loro fosse solo una trovata pubblicitaria? In tanti hanno avuto questo dubbio, ma di fatto i due, da quando è stata diffusa la notizia, non sono più stati beccati assieme e si stanno dedicando separatamente alle rispettive carriere.

Il celebre cantautore napoletano, sempre molto amato specie in Campania, sta girando lo stivale col suo “Live Tour 2017”.

L’artista partenopeo ad ogni tappa presenta dal vivo i brani del nuovo disco, uscito in occasione del suo 50° compleanno – dal singolo sanremese “La prima stella” fino all’ultimo estratto “T’innamori e poi” – e ripercorre insieme al suo pubblico 25 anni di carriera, con le canzoni e le hit che hanno fatto emozionare intere generazioni: “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, e tante altre ancora.

La cantante di Sora, invece, si sta impegnando duramente nel lavoro registrando un nuovo disco e, al contempo, preparandosi per un’inedita esperienza televisiva.

Come anticipato dalla rivista “Spy”, Anna farà certamente parte del team di concorrenti famosi che si sfideranno a colpi di pietanze in “Celebrity Masterchef 2”, la versione del famoso reality-show culinario dedicata esclusivamente a volti noti dello spettacolo, che nella sua prima stagione ha visto trionfare Roberta Capua.

Ricordiamo infatti che tra le passioni di Anna Tatangelo c’è la buona cucina, che sta coltivando soprattutto da quando è nato il figlio Andrea, al quale prepara quotidianamente dei deliziosi manicaretti.