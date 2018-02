In Beautiful uno dei personaggi più amati dai telespettatori e fan della soap se ne andrà: ma non per questioni di copione ma proprio per una decisione presa dall’attore che lo interpreta. Stiamo parlando di Pierson Fodé: l’attore interpreta Thomas Forrester il figlio di Ridge che ben presto lascerà la soap che gli ha permesso di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo.

L’attore vorrebbe infatti fare nuove esperienze e togliersi il fardello di un personaggio che lo avrebbe identificato troppo. Ora Pierson vuole fare il supereroe nei film. Ma come andrà via Thomas? Tranquilli nessun evento drammatico colpirà l’attore. Deciderà solamente di lasciare Los Angeles per andare a vivere con suo figlio Douglas e la sua ex fidanzata Caroline, nonché ex moglie del padre Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Thomas lascerà la soap

Perciò, come avrete ben capito, lascerà la rossa Sally con la quale sta vivendo un amore tormentato dalle tante intromissioni da parte di persone esterne. Ben presto anche Bill metterà lo zampino nella loro storia e riuscirà a mettere in crisi il loro rapporto già di per sé molto complicato.

Come detto prima la decisione di lasciare la soap non è stata dei sceneggiatori ma dell’attore stesso che ha preferito prendere altre strade sempre nell’ambito dello spettacolo. Da quando ha lasciato la soap, l’attore ha girato un film intitolato It’s Time, dove interpreta un giocatore di football. Pierson Fodé ha comunque dichiarato che la decisone è stata sofferta ma che è sttaa inevitabile perché non poteva far coincidere gli impegni fitti della soap con altri progetti:

“Avrei voluto continuare a interpretare Thomas e contemporaneamente diventare un supereroe della Marvel e fare una serie su Netflix. Insomma ho tanti desideri ma alla fine, come tutti ho una giornata di 24 ore e a qualcosa dovevo rinunciare: ho scelto di cambiare”.

Per Thomas perciò ci saranno cambiamenti che faranno uscire di scena il personaggio tanto amato dai telespettatori.