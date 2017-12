Anticipazioni spagnole Il segreto: Venancia morirà

A Puente Viejo non c’è mai pace: infatti in Spagna stanno andando in onda puntate che lasceranno molta adrenalina e in suspense i telespettatori. Come sapete in Spagna stanno molto vanti con le puntate e ogni tanto vi rendiamo partecipi della nuove puntate che andranno in onda in Italia.

Un altro personaggio a breve lascerà la soap portandosi un segreto enorme: Venancia, madre del primo marito di Candela. La donna avrà a che fare con la scomparsa del piccolo Carmelito, figlio di Candela e Severo. La donna purtroppo morirà perché convinta di aver salvato il piccolo dalle grinfie di Venancia. Non sarà così perché quest’ultima tirerà un brutto colpo alla donna che purtroppo non ce la farà a sopravvivere.

Severo dopo la perdita della moglie e con un figlio che non si trova si accanirà contro Venancia e sarà pronto a tutto pur di scoprire la verità su dove sia suo figlio, dopo aver promesso alla moglie in fin di vita di fare il possibile. Severo così, con l’aiuto di Carmelo, rapirà Venancia per sapere a tutti i costi che fine abbia fatto il figlio.

La donna però non aprirà bocca e si spargerà in paese la voce che Venancia sia scappata: Emilia non ci crederà e inizierà a sospettare qualcosa: la conferma l’avrà quando Carmelo gli dirà che non andrà alla cerimonia. Si inizierà a pensare che Severo sia a conoscenza di dove sia la donna e lì inizieranno i guai. In realtà Venancia è stata braccata da Severo: purtroppo però al ritorno di una passeggiata con Carmelo, troveranno la donna priva di vita. Ciò porterà una serie di guai e problemi che coinvolgeranno anche Severo: gli indizi porteranno sicuramente a lui. Che cosa accadrà? Si saprà del destino avverso che ha coinvolto il piccolo Carmelito?