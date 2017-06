Antonella Mosetti, sua figlia Asia picchiata violentemente dai bulli

Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli sono state due tra le protagoniste più chiacchierate della prima edizione del Grande Fratello Vip: Antonella è apparsa molto protettiva nei confronti della sua bambina, come tutte le mamme del mondo, visto anche che Asia era alla sua prima esperienza televisiva, ma in pochi potevano immaginare che dietro gli atteggiamenti così protettivi della madre ci potesse essere una storia così dolorosa che aveva come protagonista la figlia.

Antonella, in una bella intervista a Diva e Donna, ha spiegato di essere contenta di aver preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip assieme alla figlia: “E’ stata mia figlia a farmi cambiare idea – racconta -. Asia aveva subito un atto grave di bullismo da ragazze più grandi. Picchiata di brutto. Botte in testa. Quattro mesi di ospedale. Non poteva più guidare per gli attacchi di panico. Arriva a quel punto la proposta del Grande Fratello… Lo voglio fare per te, le dissi. Testimoniare l’esempio di una mamma giovane che cresce una figlia, solo venti anni di differenza, con tutti i problemi ma anche le magnifiche implicazioni del caso”.

La showgirl ha quindi difeso la figlia che nelle ultime settimane è stata duramente attaccata dal pubblico per alcuni interventi estetici a cui si è sottoposta.

“L’ho sempre bloccata su queste sue fantasie – ha spiegato la Mosetti -. A sedici anni, con le sue amichette, c’era questa emulazione verso i modelli televisivi, le veline. L’ho portata anche da uno psicologo. Non c’è stato verso… Una notte mi sono presa le sue foto e ho pensato a mia figlia come a una fan che mi chiede aiuto. Aveva questa gobbetta sul naso, non usciva più di casa. Appena maggiorenne, mi va magari da un chirurgo orrendo che me la rovina, ho pensato. Ho preso il miglior chirurgo che c’è in Italia, a Verona… L’ho strapagato. L’unico vero intervento estetico, poi solo qualche punturina di acido ialuronico, piccole cose”, ha aggiunto.

Ma nell’intervista c’è anche spazio per parlare della sua vita privata e dei suoi passati e chiacchieratissimi amori: “Stavo con Davide Lippi – ha confessato Antonella -. Vado da lui in Germania ai Mondiali e litighiamo. Scopro una sua grande bugia. Lo lascio. Incontro Stefano Bettarini all’aeroporto, una, due, tre volte. Con lui è stata come una bella vacanza. Aldo Montano? Nessuna tragedia di corna, uomini o donne […] L’ho lasciato io. Gli uomini si fanno sempre lasciare. E’ che gli ormoni a un certo punto non bastano più in una storia. Qualcosa s’incrina e inizia il tunnel. Prima che diventasse un pozzo nero, ho deciso d’interrompere”.