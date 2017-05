Arredare il bagno di casa: molto importante la scelta della rubinetteria

Vi trovate a dover ristrutturare e arredare il vostro bagno e non avete alcuna idea di dove iniziare? Niente paura: anche se costruire o ristrutturare una casa oppure solamente alcuni ambienti di quest’ultima non è un lavoro semplice, basta effettuare qualsiasi scelta con cura ponendo quindi attenzione a qualsiasi elemento. Tutto, all’interno di un bagno, contribuisce al suo arredamento e quindi a renderlo bello e funzionale e, tra tali elementi, vi troviamo anche la rubinetteria, la quale è molto importante che venga scelta proprio all’inizio dei lavori di ristrutturazione e non alla fine. Infatti è proprio all’inizio di tali lavori che è possibile predisporre l’impianto idraulico in maniera opportuna a fare in modo che il risultato finale sia proprio quello che desideravate. La rubinetteria che andrete a scegliere per il vostro bagno, oltre ad essere bella, dovrà essere efficiente e quindi avere una determinata importanza a livello estetico, ma soprattutto realizzata con prodotti di qualità che possano garantire anche una maggiore durata nel tempo. Scegliere la rubinetteria che più rientra nei vostri gusti e che sia perfetta per il vostro bagno può rivelarsi molto semplice, anche se sono davvero molte le tipologie presenti in commercio.

Per prima cosa è molto importante che abbiate chiaro quale stile di arredamento scegliere per il vostro bagno e, quindi, se uno stile classico o moderno oppure ancora uno stile contemporaneo o vintage in quanto, proprio a seconda dello stile, potranno cambiare forme e colori. La scelta cambierà anche a seconda di cosa deciderete di inserire nel bagno in questione, ovvero se una bella vasca che farà in modo di rendere la vostra stanza da bagno più elegante, ed in questo caso potrete scegliere di installare una rubinetteria a muro o poggiata sulla vasca stessa, oppure una colonna che poggia direttamente sul pavimento, oppure ancora un box doccia; che quest’ultimo, non per forza va inteso come un elemento che spezza l’eleganza del vostro bagno, in quanto può a sua volta contribuire a donare un ulteriore tocco di classe all’ambiente.

In quest’ultimo caso la scelta della rubinetteria potrà ricadere su un soffione a parete oppure a soffitto, posizionato esterno oppure incassato. Anche la scelta del rubinetto potrà essere diversa a seconda delle vostre esigenze ed infatti potrete optare per un rubinetto con termostato o con miscelatore, oppure ancora con doppia uscita caldo-freddo. Tra i rubinetti bagno per lavabo ecco che potrete optare per la scelta di un rubinetto incassato a parete oppure da appoggio ed infine questo potrà essere caratterizzato dalla presenza di un miscelatore. Elemento da non sottovalutare, al fine di ottimizzare i costi, è il miscelatore termostatico.