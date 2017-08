Arrow, grandi ritorni per la sesta stagione

Per i pochi che non ne fossero a conoscenza e che non attendono impazientemente la nuova serie, Arrow è una serie televisiva statunitense sviluppata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg.

Basata sul personaggio di Freccia Verde, la serie segue le avventure del playboy miliardario Oliver Queen, scomparso per cinque anni perché naufragato su un’isola infernale chiamata “Lian Yu” (Purgatorio).

Il protagonista, salvatosi riesce a tornare finalmente a casa, a Starling City, dove assumerà l’identità segreta di Arrow, l’Incappucciato o il Giustiziere per combattere il crimine e la corruzione della sua città, seguendo una lista di nomi trovata in una tasca della giacca del padre prima di seppellirlo.

L’8 gennaio 2017, The CW ha rinnovato la serie per una sesta stagione, in onda dal 12 ottobre 2017, ed è proprio in attesa di questi nuovi episodi che rumors, indiscrezioni e spoiler si sono scatenati.

In primis, la news più importante riguarda un possibile ed attesissimo ritorno. Intervistato al San Diego Comic Con, il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha infatti parlato di un eventuale ritorno di John Barrowman (Malcolm Merlyn) in Arrow, nonostante sia apparentemente morto dopo gli avvenimenti della quinta stagione.

“Quando abbiamo comunicato la scena a John, gli abbiamo detto che in questi show c’è sempre modo di tornare, o con dei flashback, o per i viaggi nel tempo, o per universi paralleli. Non c’è mai un addio definitivo col cast e con lui è lo stesso, è un arrivederci. La porta è sempre aperta per lui, può tornare quando vuole” afferma Guggenheim.

“Con il futuro del team in bilico, Arrow ha dato un nuovo significato alla definizione ‘infiammare lo show’. L’emozionante scontro tra Oliver Queen e Adrian Chase è stata la conclusione perfetta di una quinta stagione stellare. Ora scopriremo il destino di ogni membro del Team Arrow. Potrebbero essere sopravvissuti all’esplosione sull’isola o la storia per loro si è conclusa come il flashback di Oliver durato cinque anni?”, ha aggiunto lasciando i fans col fiato sospeso.

Ma non è tutto: un’altra vecchia conoscenza farà ritorno nella sesta stagione della serie. Ad anticiparci la notizia sempre Guggenheim: “Posso dirvi che una delle mie attrici preferite della serie ha espresso la volontà di tornare, Jessica De Gouw. Quindi nella seconda parte della sesta stagione rivedremo la Cacciatrice. Abbiamo dei piani specifici, ed il suo personaggio potrebbe tranquillamente farne parte.”

In un’intervista rilasciata a CBR, Stephen Amell, il protagonista della serie, ha invece rivelato nuovi dettagli sul villain della sesta stagione: “Oltre a Prometheus ci saranno altri villain, questo infatti ha bisogno di altri antagonisti al suo fianco.”