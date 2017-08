Asia Argento tra maternità e trasgressione

Per nessuno è facile conciliare la vita privata e la famiglia con la vita lavorativa, ed ancora di più con la vita artistica, quando questa è sovente caratterizzata da trasgressioni ed eccessi.

Lo sa bene Asia Argento, figlia del maestro dell’horror Dario, che nonostante sia madre è conosciuta ed additata per le sue azioni costantemente in bilico tra normalità e facili etichette.

Asia però ci tiene a ricordare di essere una persona normale con una vita tranquilla.

Ammette di essere una outsider, ma non una persona trasgressiva, nonostante la sua immagine sia legata, oltre che al padre Dario, anche alla famosa scena del bacio col cane, nel film “Go Go Tales” di Abel Ferrara: “Sono stata crocifissa, per quella scena. Era una scena che veniva richiesta dal film e l’ho fatta, ma non è che io sia una morbosa, una perversa”.

“Sono una madre sola – spiega ancora la 41enne – con i padri che non aiutano: non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”.

Non è mancato neppure un commento alla polemica che l’ha vista contrapposta alla leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni: “Un po’ per colpa mia, non sono stata capita. Non ce l’avevo con l’aspetto fisico della Meloni, ma con l’opulenza che si percepiva. Quel ristorante dove stava mangiando era molto costoso: ecco, mi aveva colpito l’opulenza della politica in un momento di crisi”.

Ma le ultime parole sono per il suo nuovo amore, Anthony Bourdain: “Sono felice. Finalmente un uomo, non un pappamolle. È colto, intelligente, mi lascia i miei spazi e dà rispetto e collaborazione. È una bella persona. Matura, ma non per l’età. Forse l’uomo matura verso i 50 anni, e la donna a 40. Io sto iniziando”.