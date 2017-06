Baby shower party: come renderlo indimenticabile

Il baby shower party è una festa molto particolare e caratteristica, che celebra ogni nuova mamma. Questa festa nasce negli USA, ma si è diffusa negli ultimi tempi anche in Italia e sta diventando un appuntamento imperdibile per tutte le future mamme, che vogliono condividere la gioia dell’attesa con amiche parenti e conoscenti.

In questo evento, gli invitati si trovano assieme per festeggiare in allegria e per portare dei doni che saranno utili al nascituro. Per rendere indimenticabile questo evento serve un pizzico di buona organizzazione e, soprattutto, servono i giusti decori, che sanno rendere l’ambiente unico e originale.

Il baby shower party può essere organizzato con tanta allegria se alle pareti vengono appesi dei festoni di carta o di altri materiali, che riportano la scritta ‘baby shower’ oppure l’iconico rimando ‘it’s a boy’, o ‘it’s a girl’. Ai festoni si possono associare tanti palloncini colorati e ghirlande che danno il benvenuto al nuovo o alla nuova arrivata.

Il baby shower party sa diventare un momento più magico se la tavola viene imbandita a festa e se le decorazioni sono a tema. Ecco che chi organizza l’evento può contare sui taglioli colorati, che possono far riferimento all’arrivo del bebè con scritte a tema oppure riportare colori, grafiche e rimandi ai bambini, al mondo degli animali o della natura. La tavola può essere definita con i bicchieri e i piatti di carta scelti in tema, magari con un’immagine coordinata che permette di dare vita a un ambiente fantastico sotto ogni punto di vista.

Non c’è baby shower party che si rispetti senza la torta, quindi chi organizza può definirla con le speciali decorazioni per torte e con le candeline tematiche.

Anche in questo caso, si possono scegliere elementi a tema, che riportano scritte ad effetto e completare il tutto con una bella fascia dedicata alla futura mamma, che riporta la scritta ‘mum to be’. Quando la futura mamma spegnerà le colorate candeline della sua torta sarà un momento di goia e di festa per tutti gli invitati!

E ancora, chi partecipa al baby shower party può ricevere un piccolo presente, un ricordo dell’evento che può essere un piccolo dono o una cartolina con i ringraziamenti. Per rendere speciale questo piccolo dono è ideale definirlo con degli adesivi a tema, che riportano scritte di effetto o grafiche speciali. Gli adesivi possono essere acquistati in kit e incollati sulle cartoline, ma anche sui segnaposto e su ogni elemento che la fantasia suggerisce.

E infine, il baby shower party può diventare ancor più suggestivo e magico con le decorazioni per il buffet. In questo caso, si tratta degli stecchini e delle decorazioni per i cup cakes, piccoli dettagli che sanno rendere indimenticabile questa dolce e benaugurante festa per le future mamme.