Bambina lascia i genitori e prende l’aereo

L’incredibile episodio è accaduto a Ginevra, dove una bambina è praticamente sfuggita al controllo dei genitori ed è riuscita a salire su un treno per poi scendere all’aeroporto e salire su un aereo.

La vicenda ha evidenziato anche i pochissimi controlli per le procedure d’imbarco e dunque la pericolosità degli aeroporti in Europa, la bambina di appena sette anni è riuscita a fare tutto questo praticamente indisturbata, come rivela il comunicato dello Sportello Dei Diritti:

“Domenica, una bambina di sette anni ha vissuto un’incredibile avventura in quel di Ginevra. La piccola, sfuggita ai propri genitori nei pressi della stazione, è stata in grado dapprima di prendere un treno fino all’aeroporto e in seguito di salire, nonostante fosse priva del biglietto, su un velivolo in partenza. La surreale vicenda è stata confermata dal portavoce dello scalo ginevrino Bertrand Stämpfli, secondo cui le telecamere hanno permesso di ricostruire le tracce della bambina, dopo che la madre e il padre avevano avvertito le forze dell’ordine. La fuggitiva ha in un primo momento superato i controlli di sicurezza riuscendo a sembrare la figlia di alcuni adulti che la circondavano. Dopo un tentativo iniziale fallito, sfruttando la propria statura ridotta è riuscita a eludere la sorveglianza all’imbarco, salendo indisturbata su un aereo dal quale è stata poi prelevata. Stämpfli ha rifiutato di divulgare il nome della compagnia coinvolta e la meta del volo in questione, ma ha precisato che il velivolo si apprestava a partire dal settore francese dello scalo, in direzione di una città dell’Esagono“.

Il portavoce ha condannato l’episodio come qualcosa che “non dovrebbe mai accadere”, naturalmente adesso ci si aspetta che i controlli, che attualmente dovrebbero già essere rigidi, siano ulteriormente rigidi così come le norme per gli imbarchi negli aeroporti.

fonte: Sportello Dei Diritti