Barbara Berlusconi è nuovamente in dolce attesa

Non è neppure un anno che ha dato alla luce il suo terzo pargolo, eppure sembra che alla maternità ci abbia preso talmente gusto che sia nuovamente in dolce attesa, per la gioia della sua già numerosa famiglia.

Stiamo parlando di Barbara Berlusconi: al settimanale di famiglia la figlia dell’ex premier ha annunciato l’arrivo del quarto figlio, appena otto mesi dopo la nascita di Leone, frutto dell’amore con Lorenzo Guerrieri cominciato tre anni fa.

La figlia di Veronica Lario e di Silvio Berlusconi era già diventata mamma di Alessandro ed Edoardo con Giorgio Valaguzza.

Il settimanale correda lo scoop con delle immagini che vedono Barbara in vacanza al mare: il presidente della Onlus Fondazione Milan sfoggia le sue curve materne in costume, mentre il compagno Lorenzo Guerrieri nuota con il piccolo Leone.

Dopo 3 maschi, chissà che non stia per arrivare un fiocco rosa, anche se, al di là del sesso del nascituro, sarà certamente una grande gioia per tutta la famiglia.

La coppia del resto non poteva trovare modo migliore per festeggia i quattro anni della loro relazione e appare felicissima per il bis. Per nonno Silvio sarà l’undicesimo nipote.

Barbara Berlusconi è l’esempio perfetto di donna in carriera che riesce ad equilibrare alla perfezione lavoro e vita privata.

È presidente della Fondazione Milan e Insieme ai fratelli Eleonora e Luigi possiede la Holding Italiana Quattordicesima, cui fa capo il 21,43% di Fininvest.

I tre sono inoltre attivi nell’edilizia tramite la B.e.l. Immobiliare (dalle iniziali dei nomi), possiedono quote in società come Facile.it(20%), Belfin Uno (79,6%) che controlla Happyprice (27%) e che è proprietaria di prezzofelice.it, e con la società B Cinque srl, partecipata al 66,7% dalla Holding XIV e per il resto dai fratellastri Marina e Piersilvio, detengono altre quote nella società tedesca Payleven Holding Gmbh (7,69%), nel fondo Sator S.p.A. di Matteo Arpe, in ExpoBee Incorporated(business delle fiere) e nella società biomedicale MolMed.

E noi non le possiamo che farle i nostri più sinceri auguri per il quarto pargolo in arrivo.