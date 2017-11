Barbara D’Urso non è più single?

La regina della televisione italiana non è più single? Secondo quanto rivelato dal magazine “MIO“, la nota conduttrice avrebbe “rispolverato” una sua vecchia fiamma si tratterebbe di Raffaele Brauzzi.

Così rivelano le indiscrezioni del settimanale “Mio“:

Barbara d’Urso è single. Anzi, forse no. La regina delle reti Mediaset, che alla conduzione di Pomeriggio Cinque e Domenica Live continua a macinare ascolti record, potrebbe aver messo fine al suo periodo da cuore solitario. E’ stata infatti avvistata dal settimanale “Mio” in compagnia di Raffaele Brauzzi, il noto architetto anche volto di Sky, con il quale ha trascorso una romantica serata nel cuore di Milano. Negli scatti esclusivi, che usciranno sul numero in edicola domani della rivista pubblicata dalla Angelo Aleksic Editore, si vedono Barbara e Raffale passeggiare amabilmente per le vie del centro, dopo essere stati a cena insieme, e poi avviarsi verso casa.

A quanto pare, lui sarebbe entrato nella dimora che la d’Urso sta ristrutturando: Brauzzi è salito per darle consigli di arredamento oppure avranno trascorso la notte insieme? Chissà, magari si tratta di una semplice e bella amicizia. Ma la d’Urso, che questa estate aveva fatto parlare di sé per una presunta liaison con l’attore scozzese Gerard a Ischia, resta una donna ambita da tanti uomini. Eppure da troppo tempo è single. O forse, si domanda il settimanale “Mio”, è arrivato finalmente il momento di fare “progetti” seri con il suo architetto?