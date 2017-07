Barbara Weldens, la cantante francese è morta folgorata sul palco

Un momento terribile per il mondo della musica internazionale, che negli ultimi mesi sta dicendo addio a numerosi tra i suoi protagonisti più amati.

Mentre circola la terribile notizia del suicidio del cantante dei Linkin Park Chester Bennington, arriva dalla Francia la notizia di un incidente mortale che è costato la vita ad un’altra cantante.

Barbara Weldens, cantante francese, è morta folgorata durante la sua esibizione al festival in onore di Leo Ferrè: secondo quanto riporta l’Independent, la 35enne francese si sarebbe accasciata a terra mentre era sul palco della Chiesa della città di Gourdon.

La causa è ancora da determinare e un’indagine è stata aperta per controllare che alla base di tutto non ci sia un malfunzionamento elettrico, che potrebbe causato la scossa e il successivo arresto cardiaco. Inutili sono stati i tentativi di prestarle soccorso.

L’unica cosa certa è che Barbara Weldens è morta intorno alla mezzanotte tra il 19 e il 20 luglio 2017: in quel momento su Gourdon e sulle intere regioni del sud-ovest della Francia era in corso un temporale, e non è quindi da escludere che la scarica di uno o più fulmini possa aver in qualche maniera causato un’imprevedibile reazione elettrica.

Attualmente quindi si pensa proprio ad una morte per folgorazione, ma non ci sono maggiori certezze: bisognerà attendere i risultati dell’esame autoptico ed i risultati dei controlli che saranno effettuati sulla strumentazione adoperata nel corso dell’esibizione.

Barbara Weldens era cresciuta in una famiglia di circensi e lei stessa, prima di dedicarsi completamente alla musica, aveva lavorato come trapezista e giocoliera insieme ai suoi genitori e poi come saltimbanco assieme ad un gruppo di artisti girovaghi.

La Weldens aveva poi vinto numerosi concorsi come quello per giovani talenti del Festival Jacques Brel, prima ancora di pubblicare il suo disco d’esordio Le grand H de l’homme, uscito lo scorso febbraio.