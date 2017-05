Beautiful anticipazioni americane: Bill e il suo piano

By Federica Franco

Le trame di Beautiful si faranno sempre più intrigate e complicate. Infatti avevamo accennato al bacio che ci sarà tra Quinn e Ridge: dopo quello ce ne saranno altri tra cui uno visto da Brooke che rimarrà schifata e indignata dalla situazione che no si capacita di ciò che sta accadendo tra il compagno e la donna che odiava con tutto se stesso.

A questo punto Brooke andrà su tutte le furie e si andrà a sfogare con il suo ex Bill che ha abbandonato all’altare proprio per stare con il suo amato Ridge, noncurante di ciò che poi gli sarebbe successo.

La notizia del bacio tra Quinn e Ridge infatti trapelerà e arriverà alle orecchie di Bill che questa volta studierà una strategia proprio per far tornare Brooke da lui. Invece di star lì e ribadirgli il suo amore starà lì ad ascoltarla e a sostenerla sperando in un suo ritorno.

Nel frattempo Quinn e Ridge cosa faranno? Cederanno alla passione oppure decideranno di rimediare, l’una rimanendo a fianco al marito e l’altro cercando di riconquistare la sua amata Logan? Per sapere qualche cosa di più rimanete connessi: troverete sempre anticipazioni fresche delle vostre soap preferite.