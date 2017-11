Beautiful anticipazioni americane: Bill innamorato di Steffy?

E’ proprio vero: mai adagiarsi con la soap Beautiful. Finito un amore ne inizia subito un altro e questa storia non ci è nuova visto che i due protagonisti già ebbero una relazione in passato. Stiamo parlando di Bill e Steffy che, a quanto sembra, ritroveranno l’amore e la passione di un tempo.

Ora che Steffy aveva finalmente coronato il suo sogno d’amore con Liam ecco che una nuova minaccia farà capolino. Durante questo periodo in America stanno andando in onda le puntate che coinvolgono Sally e Liam: i due sembrano essere sempre più vicini “spingendo” Steffy tra le braccia di Bill.

Liam e Sally si sono avvicinati dopo l’incendio appiccato per mano di Bill all’azienda della Spectra e da lì i due hanno cominciato a frequentarsi di più. Questa amicizia ovviamente non sarà approvata da Steffy. La certezza che stava per morire ha spinto Sally a dichiarare il suo amore per Liam e a baciarlo. Quest’ultimo dirà tutta la verità a Steffy che non la prenderà affatto bene.

A questo punto Steffy si farà consolare da Bill e i due finiranno per andare a letto insieme: che cosa accadrà a questo punto? I due si pentiranno ma diranno tutta la verità? Intanto si vocifera anche su una presunta relazione d’amore tra Thorne e Brooke.

Non ci resta che attendere nuove anticipazioni al riguardo.