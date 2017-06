Beautiful anticipazioni americane: il ritorno della perfida Sheila Carter

By Federica Franco

A Beautiful i colpi di scena non finiscono mai ed ecco che potrebbe esserci un ritorno da brivido che metterà i fan della soap in ansia: infatti ci sarà un personaggio che tornerà per mettere un po’ di terrore nella soap americana.

Stiamo parlando di Sheila Carter: dopo 14 anni farà il suo ritorno a Beautiful creando ovviamente problemi al triangolo che si formerà a breve: stiamo parlando di Eric/Quinn/Katie. Sheila metterà i bastoni tra le ruote a questi personaggi tanto da attentare alla vita di Quinn.

I sospetti ricadranno su Katie. Ma con molta probabilità l’artefice di ciò sarà Sheila che in questi anni è diventata ancora più cattiva e vendicativa. Il personaggio sarà interpretato sempre da Kimberly Brown.

La donna si insinuerà nella vita di Katie, Quinn e Eric e sarà un vero vulcano in eruzione. Sheila tornerà proprio quando qualcuno cercherà di uccidere Quinn. Insomma le puntate che andranno in onda saranno all’insegna della suspense e si tingeranno di punte noir.

Rimaniamo in attesa di nuove ed entusiasmanti trame che sicuramente si intrecceranno tra di loro in questa soap che da più di 30 anni ci offre sempre emozioni e intrighi.