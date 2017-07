Beautiful anticipazioni tv dal 31 luglio al 4 agosto 2017

By Federica Franco

Anticipazioni tv settimanali di Beautiful dal 31 luglio al 4 agosto 2017.

Ridge continua a dire a Liam di voler portare a termine il suo piano contro Quinn, perché è deciso a farla uscire dalla vita di tutti. Nel frattempo il giovane si sente sempre più minacciato dall’alleanza tra Eric, Quinn e Wyatt per allontanarlo da Steffy. Nonostante gli sforzi di Eric e Quinn, Steffy decide di non trasferirsi a casa del nonno. Intanto Brooke informa Ridge che partirà alla volta dell’Italia per recarsi a trovare Hope.

Liam tenta di convincere Steffy a tornare a vivere con lui. Wyatt, sicuro che non riuscirà a salvare il suo matrimonio , comincia a bere. Brooke incoraggia Ridge a portare a termine il suo piano anche se lei non ne conosce i particolari.

Wyatt prega ancora una volta Steffy di non lasciarlo. Nel frattempo Katie informa Bill della partenza di Brooke per l’Italia. L’uomo va allora a salutarla e le rinnova il suo amore, mettendola in guardia da Ridge. Eric mada Quinn e Ridge a San Francisco a rappresentare la Forrester a un importante convegno: è l’occasione che Ridge aspettava. Thomas rientra a Los Angeles e comunica che lui e Caroline vogliono ricomporre la famiglia.