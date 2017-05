Beautiful trame tv dal 20 al 26 maggio 2017

Anticipazioni Beautiful dal 20 al 26 maggio 2017. Trame sempre più intrigate si intrecceranno nella soap.

A casa Forrester Ridge Steffy e Pam sono in attesa di Eric risentito che il figlio abbia boicottato le sue nozze e tentato di portargli via l’azienda. Lì Steffy ha l’occasione per affrontare Wyatt mentre Quinn racconta a Ridge di come l’amore di Eric l’abbia trasformata, invitandolo a collaborare con lei alla prossima sfilata.

Nicole è sempre più determinata a proseguire l’iter per essere madre surrogata e dare a Maya un altro bambino. Steffy si fa cancellare il tatuaggio della fede nuziale che si era fatta fare per le nozze con Wyatt.

Nicole all’ultimo momento decide di non proseguire per non perdere di nuovo Zende. Nel frattempo quest’ultimo ha deciso di tornare a Los Angeles. Steffy si trasferisce da Liam. Nicole scopre che Zende sta tornando e, decisa a rappacificarsi con lui, si reca all’aeroporto. Ma lo trova tra le braccia di Sasha.

Nel frattempo Liam e Steffy ricordando tutti i momenti felici. Alla Forrester Quinn spiega a Ridge di voler dedicare una parte significativa dell’evento ai gioielli. Nel frattempo Katie va a trovare Brooke che le racconta del mancato matrimonio tra lei e Bill. Ridge trova l’idea di Quinn sia la peggiora mai sentita e rifiuta di lavorare per lei. Bill è pronto a portare Brooke a bordo del suo yacht per sposarla quel giorno stesso, ma lei appare insicura.