Belen Rodriguez, anche lei si sente grassottella allo specchio

L’abbiamo lasciata qualche ora prima tutta presa dal suo compagno e dai festeggiamenti per il suo compleanno, la ritroviamo sommersa dalle polemiche per uno scatto che in una manciata di ore ha già fatto il giro del web e racimolato migliaia di commenti, nel bene e nel male.

Abbiamo potuto assodare che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, non c’è nessuna crisi: il pilota ha festeggiato il compleanno a bordo di uno yacht in quel di Ibiza, e accanto a lui c’era la showgirl argentina, che su Instagram ha condiviso una foto che li ritrae di spalle, abbracciati mentre osservano lo spettacolo dei fuochi d’artificio. La didascalia parla da sola: “A te tutte le cose più belle di questo mondo”.

Ma è uno scatto successivo che ha infiammato gli utenti e soprattutto gli haters che non aspettavano altro per insultarla.

In sostanza, Belen ha indossato un bikini blu e ha postato un selfie scattato davanti allo specchio. La showgirl argentina si sente grassa rispetto ai suoi standard: a commento della foto, la ex di Stefano De Martino scrive infatti: “Gordita”, ossia “grassottella” in spagnolo.

In molti si sono subito chiesti come la showgirl possa vedersi ingrassata: il costume azzurro che indossa infatti sembra esaltare ancora di più le sue forme perfette. Non ci sarebbe dunque nessuna ragione per cui la conduttrice debba definirsi cicciottella, se non sentirsi dire che non lo è.

Ed infatti sono stati centinaia i commenti a ricordarle che la sua forma è perfetta, gli uomini la desiderano e le donne la invidiano, ma sono fioccate anche le critiche, prime fra tutte l’accusa di essere all’ossessiva ricerca di visibilità e di acclamazione.

Belen da parte sua continua a godersi le vacanze assieme a suo figlio Santiago ed al pilota del suo cuore, ed a documentare dettagliatamente ogni momento con numerose foto e video social.

Bikini, look casual con denim e t-shirt e abiti mozzafiato: lo stile di Belen è unico e sempre perfettamente alla moda e i fan la amano anche per questo. I profili social della showgirl sono seguiti ogni giorno da milioni di persone che, oltre a rimanere incantati dalle sue forme, desiderano ricevere consigli di stile e di bellezza.

Del resto la showgirl possiede un fisico statuario e qualunque look le calza sempre a pennello, che si tratti di un bikini minimal o di un paio di jeans aderenti.