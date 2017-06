Beyoncè ha dato alla luce i due gemellini

By Angela Sorrentino

E alla fine il grande giorno è arrivato, ed è inutile dire che i due neo genitori sono al settimo cielo: Beyoncè è di nuovo mamma, avendo dato alla luce due gemelli.

Lo riportano i media americani, sottolineando che il sesso dei due gemelli non è ancora stato reso noto.

Beyoncé, 35 anni, e il rapper e produttore discografico Jay Z, hanno già una figlia di cinque anni, Blue Ivy.

Il sito E!News riporta che il neo papà, star dell’hip hop, è stato avvistato con Ivy Blue mercoledì scorso nel parcheggio dell’area dell’ospedale di Los Angeles, ed anche Us Weekly, citando fonti non identificate, dà notizia della nascita dei gemelli all’inizio della scorsa settimana.

Nei giorni scorsi l’entourage di Beyoncé è stato inoltre visto lasciare la casa di Beverly Hills della diva 35enne diretto all’ospedale della città californiana con due seggiolini a bordo.

Ricordiamo che lei stessa, su Instagram, aveva dato notizia della sua dolce attesa postando una sua foto con il pancione: su un sfondo fiorato, Queen Bey indossava biancheria intima e velo, con le mani sulla pancia, quindi probabilmente tra qualche giorno potrebbe essere lei a dare la tanto attesa conferma.

“Noi siamo stati benedetti due volte” aveva scritto a corredo della foto. “Siamo incredibilmente grati che la nostra famiglia sia in crescita di due nuovi elementi, e vi ringraziamo per i vostri auguri.”

L’arrivo dei due gemelli in ogni caso servirà a rendere ancora più unita e felice la loro famiglia, in barba a chi da mesi parla di crisi. Secondo i rumors, infatti, la coppia è stata lungo sul punto di scoppiare per le ripetute scappatelle del rapper, fra le quali ci sarebbero Rihanna e Rita Ora, ma loro hanno eloquentemente saputo smentire tutto.