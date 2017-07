By Angela Sorrentino

Beyoncè mostra per la prima volta i suoi gemellini

Finora, da perfetta neo mamma gelosa della sua intimità e dei primi mesi di vita dei suoi gemellini, ha tenuto nascosti persino i loro nomi, ma in queste ore la star ha scelto finalmente di presentare al mondo gli ultimi arrivati.

A un mese dal parto, la cantante Beyoncè ha pubblicato la prima foto dei gemelli avuti dal marito Jay-Z, Sir e Rumi Carter.

Beyoncè ed il marito Jay-Z hanno dato il benvenuto in gran segreto ai loro due gemelli il 13 Luglio 2017. Sin da quel giorno la coppia ha scelto di rimanere lontana dai riflettori ed hanno affittato una villa a Miami dove la cantante potesse prendersi cura dei nuovi arrivati senza doversi preoccupare degli insistenti paparazzi.

Il primo scatto postato sui social è in braccio a mamma, il set fiabesco, come quelli a cui la cantante aveva abituato i follower nei giorni dell’annuncio della gravidanza.

Da Venere Botticelliana, ora Novella Madonna con tanto di velo azzurro e circondata da fiori, la popstar tiene in braccio Sir e Rumi, nati lo scorso giugno: “Sir Carter e Rumi, 1 mese oggi” scrive la cantante su Instagram, che ha deciso di farsi immortalare senza il marito Jay-Z al suo fianco.

Più bella che mai, sembra essere già tornata in forma dopo la gravidanza, confermando i rumors degli scorsi giorni sulla sua repentina perdita di peso dopo il parto.

L’ex Destiny’s Child già mamma di Blue Ivy, nata nel gennaio del 2012 – aggiunge anche una serie di emoji che rappresentano la famigla con Jay-Z: l’altra figlia ha debuttato come cantante proprio in “4:44”, in cui peraltro il marito rispondeva alle voci di tradimento iniziate dall’ultimo disco di Beyoncé, “Lemonade”.

Lo scatto, come era prevedibile, ha fatto impazzire gli utenti di Instagram. Al momento sono oltre 2 milioni e 600 mila i like ottenuti. Un numero che non potrà che crescere.