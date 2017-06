Brad Pitt si redime e chiede scusa all’ex Jennifer Aniston

Per poter andare avanti, e chiudere definitivamente col passato, bisogna sciogliere tutti i nodi irrisolti, ce lo dice persino la psicologia più spicciola, e così anche Brad Pitt, da poco ritornato single ed intenzionato a guardare avanti con ottimismo, ha scelto di redimersi e di chiedere venia per diversi errori del suo passato.

Da quando è partito il tumultuoso divorzio con l’ultima moglie, Angelina Jolie, Brad Pitt ha scelto di andare in terapia.

E poiché ogni terapia parte sempre dal passato, è bene ricordare che nel passato di Brad Pitt c’è Jennifer Aniston, la donna che ha lasciato per Angelina Jolie nel 2005.

In tutti questi anni Brad non le ha mai chiesto scusa per averla tradita con la donna con cui ha poi vissuto per oltre dieci anni, ma a quanto pare nei giorni scorsi si è deciso al grande “passo”.

“Brad si è scusato per tutte le volte che le ha spezzato il cuore” ha rivelato a Life & Style una fonte molto vicina all’attore. “Non è tipo da fare cose del genere, ma grazie alla terapia che ha intrapreso ha imparato a esprimere i suoi sentimenti”.

Per di più, lo stesso Pitt – in una recente intervista per GQ – ha confessato di voler cambiare definitivamente e di aver smesso di bere dopo che la sua vita familiare è andata a rotoli nel settembre dello scorso anno: “Bevevo troppo e nell’ultimo anno la situazione era diventata insopportabile. Ora però non tocco più un goccio, bevo solo succo di mirtilli e acqua gasata”.

La Aniston non si è mostrata insensibile alle scuse dell’ex: “Lei le ha risposto di accettare le sue parole e gli ha detto che ciò che conta, dopo tanti anni, è di guardare al futuro”.

Si esclude però ogni ritorno di fiamma come lei ha chiarito con forza: “Non mi interessa più della vita sentimentale di Brad”.

La Aniston ora è felice accanto a suo marito, l’attore Justin Theroux, ma sta costruendo un rapporto di stima reciproca con il suo storico ex.