Cherry Season, pausa estiva in attesa del gran finale

Con grande rammarico di tutti i fans, la serie turca Cherry Season, che tanto successo sta riscuotendo nel belpaese, è in vacanza e i fan sono in trepidante attesa di rivedere i loro beniamini.

La serie interpretata da Serkan Cayoglu e Ozge Gurel tornerà in onda solo il 21 agosto con gli ultimi episodi. Mediaset ha scelto di sospendere le puntate della fiction che racconta le vicende di Ayaz e Oyku da lunedì 7 a venerdì 18 agosto.

Facile intuire il motivo che ha spinto Mediaset alla lunga sospensione: in queste settimane caldissime, al pomeriggio la platea totale di coloro che guardano la TV è ridotta poiché tanti sono in viaggio o nei luoghi di villeggiatura.

Ma sembra che la scelta sia anche legata a ragioni di programmazione, con la produzione che vorrebbe posticipare la fine definitiva della serie.

L’unica certezza è infatti che la soap in questione si avvicinava al momento “clou”. La stagione del cuore è prossima al finale della storia, quindi questa sospensione è anche una manovra per coinvolgere tutti i fan nello stesso tempo.

Ma i protagonisti della serie sono seguitissimi anche nella loro vita privata: per i pochi che non ne fossero a conoscenza, Serkan Cayoglu e Ozge Gurel sono una coppia anche nella realtà.

Se negli ultimi mesi i principali rumors sui due hanno parlato addirittura di una possibile gravidanza della giovane che purtroppo non ha trovato ancora conferma, recentemente invece si è parlato di una loro crisi.

Ad aizzare il gossip il fatto che recentemente sono stato parecchio distanti, ma la motivazione a quanto pare è prettamente lavorativo: i due infatti sono impegnati su set diversi.

Dopo Cherry Season – la stagione del cuore e Love me life, l’attore presto si cimenterà in un nuovo progetto lavorativo: Serkan si calerà nei panni di un cattivissimo soldato e a dare la notizia è stato proprio lui stesso.

La fiction di nome Boru è ambientata nel 2014 ed è molto attesa in Turchia.

La storia d’amore tra i due quindi, malgrado i pettegolezzi, continua ad andare a gonfie a vele e a confermarlo è stata proprio la Gurel.

La giovane, durante un tragitto in macchina con il Cayoglu, ha girato un filmino mostrandosi felice e solare come non mai. Inoltre circa un mese fa sono stati paparazzati fuori dall’aeroporto in Grecia dove hanno trascorso le vacanze estive insieme.