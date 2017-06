Chiara Ferragni è impaziente di sposare il suo Fedez

Se la proposta è arrivata dinanzi a migliaia di persone, nella romanticissima Arena di Verona, col pubblico estasiato che sventolava cuoricini, cosa dobbiamo aspettarci per quelle che saranno senza dubbio nozze da sogno?

Certamente Chiara Ferragni e Fedez staranno pensando a cosa organizzare per rendere unico il giorno più bello della loro vita, ma intanto sono volati in Francia, più precisamente in Costa Azzurra, per assistere al matrimonio di Romy Blanga, la brand manager della Chiara Ferragni Collection. La Blanga ha detto sì al suo fidanzato Alexis, in una cerimonia col rito ebraico.

Per l’occasione, Fedez ha indossato un vestito nero in stile ‘spia’, come qualche fan ha scritto sui social network. Per quanto riguarda invece la famosa fashion blogger, per lei la scelta è ricaduta su un abito lungo verde acqua, non troppo appariscente sia nelle forme che nella scelta dell’acconciatura.

Per la fashion blogger il giorno delle sue nozze sarà un’occasione unica, come ha lasciato intendere in qualche scatto postato su Instagram, in cui sembra già proiettata proprio verso il suo grande giorno.

Nello specifico, Chiara non fa che sottolineare come sia già emozionata per il proprio matrimonio: proprio in una foto scattata durante le nozze a cui ha partecipato in Costa Azzurra , la si vede abbracciare amorevolmente Fedez, sottolineando in inglese “non vedo l’ora del nostro”.

Solo pochi giorni fa, una fotografia la ritraeva insieme al suo fidanzato, in una villa veneta: diversi indizi facevano pensare che i due si stessero impegnando a trovare qualche idea per le nozze.

I due giovani potrebbero decidere di convolare a nozze molto presto, addirittura nei prossimi mesi e in totale segreto, stando almeno all’impazienza della Ferragni.

Naturalmente per la coppia d’oro, oltre all’amore, anche la carriera va a gonfie vele: Chiara è stata appena scelta come costume designer di A Legend of Beauty, il nuovo spettacolo sul ghiaccio di Intimissimi on Ice 2017, mentre Fedez continua a mietere successi in campo artistico e imprenditoriale, con l’amico e socio J Ax.