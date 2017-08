Clint Eastwood sta girando a Venezia il suo nuovo film

Per le migliaia di turisti che in questi giorni stanno affollando la laguna, oltre alle “solite” meraviglie che la città riserverà loro ci potrebbe essere anche un’ulteriore sorpresa: si potrebbe infatti incrociare nientemeno che Clint Eastwood che in questi giorni ha scelto proprio Venezia come set per il suo nuovo colossal.

Eastwood a Venezia sta girando ‘The 15:17 to Paris: the true story of a terrorist, a train, and three American heroes’ che racconta la storia vera dell’attentato sventato nel 2015 sul treno per Parigi da tre ‘eroi per caso’, due soldati americani ed un loro amico, Anthony Sadler, Spencer Stone e Alek Skarlatos, che interpretano se stessi nel film.

Nel cast, anche Judy Greer e Jenna Fischer. A interpretare il terrorista marocchino sarà Ray Corasani. Judy Greer sarà una madre single, mentre Jenna Fisher sarà la madre di Skarlatos, uno dei tre protagonisti.

Sono già presenti nella laguna anche centinaia di comparse per i primi ciak del nuovo film dell’87enne premio, che il 16 agosto – pantaloni color ghiaccio, polo grigia e cappello di paglia – si è materializzato davanti alla stazione di Santa Lucia.

Arrivato con la compagna Christina Sandera, il mito di Hollywood si è messo dietro la macchina di presa, a lato dell’area transennata davanti alla stazione, dove per due ore si sono alternate un centinaio di comparse.

La troupe ha concluso una dozzina di ciak, nei quali non sono mancate scenette divertenti, come quella di una comitiva di turisti orientali che ha impallato le macchine da presa con i selfie davanti al Canal Grande o di un vacanziere che con tanto di valigia ha tentato di salire a bordo del motoscafo di Eastwood, mentre era in corso una ripresa, pensando di farsi portare all’albergo.

Le riprese del film, iniziate nell’area della stazione ferroviaria, con il ponte di Calatrava, si sposteranno tra oggi e domani verso il ponte di Rialto e il Canal Grande, col gran finale in piazza San Marco.

Eastwood è apparso rilassato e di buon umore, concedendosi anche al rito di qualche autografo con i turisti.