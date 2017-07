Coldplay dedicano Miracles agli immigrati americani

Da sempre socialmente e politicamente impegnati, hanno sempre usato la propria musica e le proprie canzoni per lanciare i propri messaggi, e lo hanno fatto ancora una volta, celebrando un tema delicato e importantissimo come quello dell’immigrazione anche nel loro ultimo video, «Miracles (Someone Special)».

Se infatti il tema degli immigrati è al centro del dibattito attuale, i Coldplay sono «scesi in campo» celebrando la storia degli immigrati americani nel video di «Miracles (Someone Special)», il nuovo singolo tratto dall’ep «Kaleidoskope», uscito il 14 luglio.

Nelle immagini di repertorio che accompagnano la nuova canzone, si vedono le migliaia di immigrati che, all’inizio del secolo scorso, affollavano il centro di smistamento di Ellis Island, a New York, dove arrivavano tutti gli Europei in cerca di fortuna.

La clip esalta gli Stati Uniti d’America come terra di immigrazione ed accoglienza, ricordando come il cosiddetto “sogno americano” si fondi da sempre sulla contaminazione di etnie diverse.

Attraverso immagini iconiche e rappresentative, dai viaggi della speranza di intere famiglie alla costruzione della statua della Libertà, il video mostra proprio come la diversità sia stata un elemento fondante della società americana.

Il video è stato diretto da Ben Mor, che aveva già curato la regia di Hymn for the weekend, il duetto dei Coldplay con Beyoncé contenuto nell’album A Head Full of Dreams. Né la band né il rapper Big Sean, che hanno inciso Miracles (Someone Special) appaiono nel video, per lasciare che siano le immagini a lanciare il messaggio desiderato.

Kaleidoskope è composto da 5 tracce che sono stata svelate dalla band da marzo ad oggi. Uscito il 14 luglio e già ai vertici della classifica di vendita in Italia, UK, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Argentina, Hong Kong, Singapore, Brasile, Usa, Thailiandia e molti altri Paesi.

La pubblicazione dell’Ep “Kaleidoscope” segue l’album “A head full of dreams” che, 4 volte disco di platino in Italia, ha venduto più di 5 milioni di copie.