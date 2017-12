Siamo alle porte del 2018 eppure, nonostante la facilità di accesso alle informazioni e quindi alle risposte ad ogni possibile domanda e perplessità, ci ritroviamo ancora dinanzi a tanti, troppi casi di gravidanze indesiderate, contagi di malattie sessualmente trasmettibili e purtroppo anche Hiv.

“I profilattici? Costano troppo. La pillola? Troppo cara e fa male”: queste le risposte che ci si sente dire dalla maggior parte degli uomini e delle donne a cui si chiede conto della contraccezione utilizzata, o meglio del loro eventuale mancato uso.

Ed effettivamente in Italia oggi non esiste alcun prodotto contraccettivo gratuito, da quando nel luglio del 2016 anche le ultime pillole sono diventate a pagamento passando dalla fascia A alla fascia C. Una scelta che sta facendo precipitare ancora più in basso il già moderatissimo utilizzo di anticoncezionali nel nostro Paese, in particolare tra i giovanissimi che sono le categorie più a rischio.

Secondo i dati raccolti dall’équipe di Endocrinologia dell’Università di Padova diretta da Carlo Foresta, nemmeno l’utilizzo dei preservativi sarebbe così diffuso e “ormai 4 giovani su 10 non usano più il condom”.

Proprio per contrastare il fenomeno delle gravidanze indesiderate e delle malattie a trasmissione sessuale, una petizione diffusa attraverso la piattaforma Change.org e firmata già da 26mila persone chiede al ministro della Salute Beatrice Lorenzin un provvedimento che permetta la diffusione di contraccezione gratuita.

Contraccezione, una petizione per avere condom e pillola gratis

30

“Chiediamo a tutta la società civile, cittadine e cittadini, di far sentire la propria voce firmando il nostro appello. Le campagne pubbliche di informazione sulla fertilità lanciate negli ultimi anni si basano sul fondamento comune della procreazione responsabile, diritto che nel 2017 nessuno metterebbe mai in discussione in un Paese democratico. Tuttavia oggi in Italia il costo della contraccezione risulta troppo oneroso per tante donne, coppie e famiglie in condizioni di disagio economico, acuite dalla crisi. La concreta difficoltà di regolare la propria fertilità, programmando e distanziando adeguatamente le gravidanze, ma anche la scelta obbligata del contraccettivo meno adatto, hanno un evidente impatto negativo sulla salute fisica e psicologica di queste donne, accentuando ulteriormente i loro problemi economici e sociali”, si legge nella petizione lanciata dal Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole, fondato tra gli altri dalla vicepresidente di Agite, Marina Toschi, e dal ginecologo ospedaliero Pietro Puzzi.

“Preservativi maschili o femminili per alcune categorie a maggior rischio – si legge ancora nella petizione pubblicata su Change.org – spirali al rame o medicate con progestinici, contraccettivi orali, cerotti anticoncezionali, anelli vaginali e impianti sottocutanei con progestinici”: motivata dal riferimento a studi internazionali, la proposta del Comitato spiega quali sono i contraccettivi essenziali per il loro profilo di sicurezza, facilità d’uso ed efficacia.

Ad oggi, non c’è una previsione di spesa rispetto alla gratuità dei contraccettivi per tutti: l’ AIFA tra l’altro, riferisce sempre il Comitato, da due anni non specifica nel rapporto annuale Osmed sul consumo di farmaci il peso economico della contraccezione nel nostro Paese.

Ma al di là dei costi a carico dello stato, si sottolinea che comunque la distribuzione dei contraccettivi non sarebbe lasciata libera, ma passerebbe comunque attraverso consultori e medici di famiglia, creando anche un indiretto vantaggio in termini di counseling, di sensibilizzazione e di informazione per i giovani.

L’obiettivo è di arrivare a 50 mila firme entro la seconda metà di gennaio.