Daniel Craig fa dietrofront: sarà nuovamente James Bond

Si sa, le decisioni sono fatte per poter essere cambiate in ogni momento, e se poi a decidere di fare dietrofront è nientemeno che Daniel Craig, non possiamo che essere contenti del suo essere stato incoerente, almeno in questa circostanza.

La notizia che sta impazzando in queste ore è di quelle bomba: secondo quanto riportano i media Usa, l’attore 48enne ha infatti accettato di tornare a vestire i panni dell’agente al servizio di Sua Maestà, nonostante avesse in precedenza assicurato che la sua esperienza si era conclusa.

Daniel Craig aveva anche detto: “Piuttosto mi taglio i polsi…”, nel senso che, finito Spectre, gli era venuta una sorta di allergia al personaggio, ma a quanto pare i soldi sono come sempre capaci di far resuscitare i morti, figuriamoci superare l’avversione per un personaggio che ha già regalato fama e successo.

Daniel Craig, che vale qualcosa come150 milioni di dollari, sarà quindi James Bond per la quinta volta, dopo Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall(2012) e Spectre (2015).

Comincerà a giralo l’anno prossimo: probabilmente lo vedremo nel 2019.

Anche se, al momento, del prossimo James Bond movie non si sa altro: niente titolo, niente candidate Bond Girls. Barbara Boccoli, la produttrice vorrebbe riportare nella saga Adele, già protagonista della colonna sonora di Skyfall, ma la cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo.

Sempre la Broccoli avrebbe inoltre preso contatto con Christopher Nolan, famoso regista della trilogia del Cavaliere Oscuro e in grado con il suo lavoro di rilanciare il franchise dedicato a Batman.

Proprio Nolan ha recentemente dichiarato: “Un film di James Bond? Certamente. In questi anni ho parlato con i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Amo profondamente il personaggio e mi appassiona vedere ogni volta come viene sviluppato. Forse un giorno troveremo un modo per lavorare insieme, ma dovrà essere necessario, non so se mi spiego. C’è bisogno di una reinvenzione del personaggio, e al momento mi pare che se la stiano cavando alla grande’”.