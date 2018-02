È scientificamente assodato che le forme tumorali, ma anche molte malattie infiammatorie croniche come quelle autoimmuni , sono legate a un consumo quotidiano di cibi sbagliati. Ridurli, o in alcuni casi toglierli, e privilegiare invece quelli benefici può fare quindi la differenza.

Naturalmente, i carcinomi non sono causati esclusivamente dal tipo di dieta seguita ma, secondo il Dottor Veronesi, che è uno dei massimi esperti nei tumori, lo sono tra il 25 e il 30%. La natura fornisce una grande varietà di cibi che proteggono la nostra salute, favoriscono il benessere e tengono lontani i tumori.

La dieta anticancro è un regime vario ed equilibrato, nel quale gli alimenti vengono alternati e preparati con pochi grassi e cotture salutari.

Il consumo di alcuni alimenti dovrebbe essere ridotto e limitato; rientrano in questa sezione i salumi, gli insaccati e le carni rosse. In particolare i salumi devono essere consumati di rado per via di alcune sostanze utilizzate per la loro conservazione e che, alla lunga, potrebbero rivelarsi dannose. La carne rossa non è da eliminare ma semplicemente da consumare più di rado a causa dell’alta percentuale di grassi saturi. Invece, è consigliabile il consumo di carni bianche e di pesce; quest’ultimo è ricco di proteine, contiene pochi grassi.

Dieta Vegana, i frullati non hanno salvato la youtuber Mari dal tumore

Un ruolo cardine è svolto anche dal tipo di cottura impiegato; fra quelli meno consigliati vi è quello alla piastra perché il cibo raggiunge alte temperature, spesso si bruciacchia, e sviluppa così delle sostanze particolarmente dannose come gli idrocarburi policiclici. E’ meglio optare per una cottura al cartoccio o in umido, evitando quindi di impiegare grandi quantità di sostanze grasse.

Come dieta anticancro, negli ultimi anni si è parlato spesso del regime vegano: sono stati diversi gli studi che hanno cercato di trovare una correlazione sempre più stretta tra questo regime alimentare e addirittura la regressione dei tumori.

Sono diversi coloro che, ad esempio, sostengono che una dieta vegan prettamente crudista, come applicata nelle cliniche igieniste in Messico o nel metodo Gerson, ha la capacità di aiutare il sistema immunitario a sbarazzarsi di grosse masse tumorali addirittura in breve tempo.

In tanti, negli ultimi anni, hanno creduto a questa teoria e hanno raccontato la propria esperienza in merito, come Mari Lopez, youtuber texana diventata famosa sul web per i suoi video in cui racconta la battaglia contro il tumore grazie ad una rigida alimentazione a base di frutta e verdure, per lo più crude.

Purtroppo però Mari, nonostante la rigida alimentazione, non è riuscita a vincere la propria battaglia e si è spenta proprio a causa del male che pensava potesse regredire grazie alla dieta vegana.

In seguito alla scoperta della malattia, i medici avevano consigliato a Mari di seguire una terapia tradizionale, ma la youtuber aveva scelto una via alternativa, una terapia disintossicante della durata di 90 giorni. In un video intitolato “Stage 4 Cancer Natural Transformation”, Mari aveva affermato che Dio l’aveva attratta in un negozio di frutta e verdura per garantirle la guarigione.

Mari quindi aveva aperto un canale Youtube insieme alla nipote, Liz Johnson, in cui dava consigli per preparare frullati di frutta e verdura in grado, secondo lei, di sconfiggere il tumore.

Davanti ai suoi follower, quasi 12 mila, Mari Lopez si mostrava sicura di sé e sorridente. La realtà però era un’altra, come hanno svelato le parole di Liz. Nell’ultimo video postato sulla piattaforma infatti appare solamente la nipote, che informa i seguaci della morte della zia. La ragazza ha spiegato che il cancro aveva ormai intaccato anche il fegato, i polmoni e il sangue, senza lasciare scampo alla zia Mari.

Pare, tuttavia, che negli ultimi tempi la donna si fosse ricreduta e si fosse affidata a chemioterapia e radiazioni, abbandonando la dieta vegana. Aveva persino accennato alla nipote di cancellare dal loro canale i video in cui difendeva la dieta come metodo per curare il cancro, ma Liz non gliel’aveva permesso. Secondo la ragazza, infatti, se i fans malati che avevano seguito i suoi consigli non ce l’avevano fatta, la colpa non era certo sua.

«Molti mi hanno scritto affermando di aver combattuto il cancro con i nostri frullati – ha detto la giovane al magazine Babe -. Altri invece hanno scelto le cure tradizionali. Alcuni sono ancora vivi, altri no, sfortunatamente. Ma noi non abbiamo mai detto che potesse funzionare al 100% per tutti».