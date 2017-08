Diletta Leotta di pizzo vestita fa impazzire il web

Talentuosa e bellissima, qualche mese fa, suo malgrado, Diletta Leotta è stata protagonista di un vero e proprio caso mediatico, quando alcuni hacker le rubarono diversi scatti hot dallo smartphone e li diffusero in rete.

La giornalista, coraggiosamente, scelse di metterci la faccia e scendere in campo in prima persona per esortare tutte le donne a non subire, a non sottostare ai ricatti, a denunciare chi usa l’immagine altrui per far del male.

Dopo un altro anno lavorativo pieno di impegni, la giovane si sta godendo alcuni giorni di vacanza, ed anche dalla sua meta estiva sta documentando la sua quotidianità, con scatti che stanno facendo impazzire i fans per la bellezza della sua protagonista.

Nelle sue vacanze in giro per l’Europa, ed infatti è già stata a Ibiza e in Sicilia e adesso sta passando l’estate in Costa Smeralda, sfoggia bikini ridottissimi, costumi interi sexy e sgambati, abiti trasparenti.

Tra le tante foto apparse sui social , la Leotta è apparsa in una foto supersexy sugli scogli in riva al mare: la stella di Sky Sport indossava un abito di pizzo bianco, lungo e trasparente, che faceva intravedere l’esplosivo reggiseno.

Il vestito presentava uno spacco che lasciava intravedere le lunghe gambe abbronzate. L’outfit era abbinato a un’acconciatura leggera e ondulata, un make-up acqua e sapone, adatto alla spiaggia, e uno smalto chiaro e sobrio.

Ma anche con un altro video postato su Instagram ha davvero lasciato senza fiato i suoi fan. Leotta infatti si tuffa e dopo la prima bracciata il top del suo costume vola via. Un piccolo incidente hot che ha mandato “fuori di seno” la bellissima conduttrice. Ma la Leotta non si è fermata e ha proseguito così la sua nuotata mostrando anche un ottimo stile a delfino.

Anche grazie a questi scatti, Diletta continua a conquistare like e follower su Instagram e si sta quindi ritagliando un posto nel mondo delle influencer tanto che molto spesso indossa capi di estrema tendenza o modelli «must have» della stagione.